東鐵｜過百巴士迷告別隧巴301　學生「感激」紅雨停課可坐尾班車

【東鐵／沙中線】東鐵過海段周日﹙15日﹚通車，紅隧往上環的過海巴士301線率先受鐵路影響而取消。新巴城巴今日為301線舉行告別儀式，記者大約7時半到場時，已有大批巴士迷等候尾班車開出。到尾班車約9時13分開出時，全車水泄不通，站滿巴士迷及記者，沿路都有不少巴士迷等待尾班車駛過，紀錄這條紅隧特別線的最後時光。當巴士駛至總站上環永吉街時，大批巴士迷落車影相，為服務港人31年的301線告別。



在眾多巴士迷中，不乏中學生前來告別，甫上車便有巴士迷高呼：「多謝政府停課！唔係政府停課上唔到（巴士）啊！」就讀中二的楊同學表示，原本需要上課未能告別301線，幸而突然紅雨停課，而且送別時更已停雨，笑言要感謝政府，「呢個安排都幾開心」。



▼5月13日 過海隧巴301號線榮休 大批巴士迷趕搭尾班車送別▼



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紅雨意外造就學生巴迷坐尾班車

今早天文台曾發出紅色暴雨警告信號，至7時40分取消黃色暴雨警告，但無阻大批巴士迷送別隧巴301線。301線的最後營運日，首班車如常於早上8時開出，除上班族繼續捧場，趕到現場的巴士迷越來越多，巴士站估計有逾百人。到了約9時13分，301尾班車開出，大批巴士迷上車，有人高呼「多謝政府停課！唔係政府停課上唔到（巴士）啊！」

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在301的尾班巴士上，車廂站滿巴士迷及記者，全車水泄不通。《香港01》記者站在下層，不時聽到上層傳來歡呼聲。當巴士抵達港島後，每經過不同巴士站，都見有人「舉機」為301巴士留倩影。

最後巴士駛到上環永吉街總站，早有過百巴士迷守候，在行人路上拍攝301到站的最後一刻，之後更有不少巴士迷走出馬路，希望記錄特別路線牌，例如「光榮告別301」、「服務紅隧三十載」等字眼。

中二學生楊同學︰朋友無時無刻都可以見到 但係301號線今日最後一日

就讀中二的楊同學表示，原本8時半需要上課，「本身諗住睇唔到」，但突如其來的紅雨，令他可以告別301號線，感謝政府宣布停課，「呢個安排都幾開心」。他表示，雖然停課未能見到朋友，但「朋友無時無刻都可以見到，但係301號線今日最後一日，永遠都唔會再見到架啦」。

楊同學表示，外出前已獲家人同意，並已查看天文台資料，知悉雨勢不大才外出。他表示，過往未曾乘搭尾班車，之前都希望送別東鐵線12卡列車「烏蠅頭」，但要上課而未能成事，形容今次告別301線的經歷相當難忘。

中一學生張同學︰政府應先視乎客量變化再作決定

另一位就讀中一的張同學表示，同樣獲得家人同意才外出告別301線。他表示，心情又開心又悲傷，始終301線服務香港約30年，但因為東鐵過海而犧牲。他認為政府不應該率先取消巴士線，應先視乎客量變化再作決定。

交通迷劉先生︰繼續選乘隧巴過海

本身為巴士迷及鐵路迷的劉先生，過往曾多次乘搭新鐵路線的頭班車，他今日亦到場送別301號線。他表示，不時乘搭301線過海，認為相當方便，而且不少上班族乘搭，取消相當可惜。他又擔心東鐵九卡車的運載力，未能應付全數過海客。

劉表示，日後自己過海會於紅磡轉乘隧巴104線，並指本身有301線的「Q版車仔模型」，希望巴士公司再出新模型，「唔知巴士公司會唔會出返架模型巴士，畀我哋做返個紀念」。