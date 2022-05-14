東鐵｜灣仔碼頭商戶冀會展站帶旺海濱　促天星改善配套推廣渡輪

【東鐵／沙中線 / 通車 / 會展站】東鐵過海段將於周日（15日）通車，在會展站不遠處的海傍，座落兩層高的灣仔渡輪碼頭，由天星小輪每日接載乘客來往灣仔及尖沙咀，不過在新線通車後，渡輪不再是灣仔北過海的唯一直接方法。《香港01》日前於假日到灣仔碼頭，地下的店鋪大部份已關門，廁所亦全數鎖上，通告指需要維修。

有商戶坦言，碼頭一直相當冷清，過往曾經有台式飲品牌、咖啡店，但疫情前已經結業。位於碼頭、有「港版築地」之稱的水產市場，亦於2019年9月停業。該留守商戶認為，渡輪頗有特色，但欠缺推廣宣傳，不時有市民查詢紅磡來往灣仔渡輪，但該航線已停辦逾10年。隨灣仔海濱長廊開放，灣仔北一帶人流增多，商戶相信會展站可令該區更暢旺，天星小輪應善用碼頭空間。



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《香港01》於周一（9日）佛誕翌日假期曾到灣仔碼頭，地下樓層只有兩間店鋪營業，其餘均已關門，據了解大部份已改為貨倉用途，沒有門市業務。碼頭二樓於2016曾開設有「港版築地」之稱的海產市場，但早於2019年已停業，現時改為海景餐廳，包括提供婚宴場地。

▼5月9日 港鐵東鐵線會展站開放日▼



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蘇小姐於碼頭地下開店至今約7年，售賣衣服、飾品及飲品等，當日所見不時有前往搭船的市民購買飲品。現場所見，每班船都大約有十多至二十人乘搭，按其時間大約每12分鐘一班船。蘇小姐表示，當日已是少數「熱鬧」日子，平時非常冷清，「只係賺到最低工資」。

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灣仔碼頭曾有熱鬧時光

蘇小姐憶述，碼頭過往都曾有較熱鬧的日子，例如「港版築地」開張後，人流確有增加，之前地下鋪頭有咖啡店，亦有台式飲品店，可惜已經先後結業。現時整個碼頭只餘其店鋪，以及另一間日式生活百貨設有門市售賣商品。

她批評，灣仔碼頭本身的配套不足，連八達通增值服務亦欠奉，而且第五波疫情下，廁所亦貼上維修告示，上鎖關閉至今。然而，她透露職員持有鎖匙可開門如廁，不理解為何天星小輪不開放廁所，結果她每日營業亦如兼任碼頭詢問處，教導乘客前往最近的廁所。

雖然現有的灣仔碼頭啟用至今約8年，不過蘇小姐直言，市民仍不熟悉碼頭，有不少市民查問已停辦逾10年的紅磡灣仔線，坦言灣仔碼頭已遠離大眾目光。她續稱，據船員所指，第五波高峰期時，有時會「吉船」開往尖沙咀，可能全日只有千多名乘客，連一名船員的月薪都不足以支付。

天星小輪客量



過去立法會文件曾透露，碼頭於2014年8月底遷至現址後，客量便不斷下降，2016的總客量較2013年跌約一年成。天星小輪總經理周卓賢早前接受《香港01》專訪時透露，累計虧損逾7000萬元，天星已成「負資產」。

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會展客以往觀展後順道遊維港 商戶信天星有旅客便可生存

面對困境，蘇小姐表示，其實過往會展仍有展覽時，又或鄰近海濱有活動時，都可以帶動碼頭一帶人流，尤其近期海濱較遠位置加設踩「鴨仔船」設施，的確可令遊人增加。她相信，會展站啟用後，市民更方便前往灣仔海濱，人流或會增加兩成，天星碼頭應藉此機會推廣灣仔碼頭，添加設施，善用碼頭空間，例如頂層的觀景台景色怡人，可以舉辦不同活動，如市集等。

周卓賢早前受訪時亦提到「地鐵唔係呢幾年先有」，認為鐵路與過海巴士難以完全取代天星小輪。蘇小姐認為，難以估計市民會否「棄船轉鐵」，但渡輪確有其特色，過往有旅客時，遊覽完金紫荊廣場後，便會乘渡輪到尖沙咀，而且不少外國人在會展參加完展覽後，亦會趁機坐船遊維港。即使鐵路網絡日益發達，不過她認為渡輪始終應該保留，相信有旅客便可生存。