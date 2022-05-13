東鐵過海｜會展站運輸交匯處周六率先啟用 作18條巴士線總站
撰文：鍾妍
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港鐵東鐵過海段雖5月15日（星期日）通車，違車站會展站上蓋的公共運輸交匯處將率先在明天（14日，星期六）啟用，取代現時位於鴻興道的灣仔北臨時公共運輸交匯處。新巴士總站將會有18條路線，除原來舊車站的17條路線外，東鐵過海段通車後亦會新增城巴1M線，來往會展站公共運輸交匯處與黃泥涌峽。
▼5月9日 港鐵東鐵線會展站開放日▼
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新建的會展站上蓋設有公共運輸交匯處，並將於通車前一日——5月14日早上5時30分啟用，現時17條以灣仔北臨時公共運輸交匯處作為總站的巴士線，會遷移到新巴士站，巴士會來往西灣河、杏花邨、寶馬山、荃灣、荔枝角等地。通車當日城巴會新增1M線巴士，來往會展站公共運輸交匯處與黃泥涌峽，不過與東鐵過海段服務範圍接近重疊的301號線則已在5月13日停駛。
另外，會展站公共運輸交匯處對面的會議道東行近灣仔碼頭的中途站，亦有多條巴士線，有4條行走東區走廊的巴士路線前往東區。港鐵與巴士公司亦推出轉乘優惠，5條巴士線可以有扣減兩元接駁優惠。
駛經中途站的788及722線巴士雖享兩元扣減的接駁優惠，但要留意兩條路線早上繁忙時段不停該站，乘客要走到入境事務大樓外的巴士站上車。
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