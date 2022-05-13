強制檢測｜涉40幢大廈　荃灣海之戀愛炫美、何文田衛理苑各一上榜

本港疫情反覆，政府今晚（13日）公布的強制檢測公告，上榜大廈再次回復至40幢，其中有何文田豪宅衛理苑A座，以及大埔天鑽9座、旺角帝峯．皇殿6座和君滙港6座等。屯門及荃灣各佔5座，前者上榜大廈有海之戀愛炫美5B座，後者則有卓爾居6座及悅湖山莊11座等。



名單中涉及22座私樓、11座居屋及9座公屋。政府指，任何人士曾在5月7日至13日期間曾身處表列大廈內超過兩小時，都須在14日、15日內接受檢測。



▼5月13日強制檢測公告▼



因應近日新增多宗陽性檢測個案，政府把40個指明地方被納入強制檢測公告，公告列明任何人士於5月7日至13日期間，曾身處40幢大廈內並逾2小時的人士，須在明日或後日（14日或15日）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

屯門及荃灣兩區各5幢上榜

名單中有5幢來自屯門區，包括卓爾居6座、悅湖山莊11座、兆山苑楗景閣、友愛邨愛廉樓及田景邨田翠樓；荃灣區亦有5幢大廈上榜，當中有海之戀愛炫美5B座、荃威花園R座、荃景花園12座、芙蓉街3號芙蓉大廈、及梨木樹邨樂樹樓。

▼5月13強制檢測上榜大廈▼



君滙港和帝峯．皇殿各一座上榜

豪宅及中產住宅方面，有何文田衛理苑A座、大角咀君滙港6座和帝峯．皇殿6座、大埔天鑽9座，以及青衣盈翠半島6座和灝景灣6座、美孚新邨第七期、東涌映灣園聽濤軒16座；港島則有八幢上榜，包括半山翠錦園、杏花邨12座等。

政府明日（14日）將於荃灣梨木樹邨增設流動採樣站。另外多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

5月14日 政府於各區向公眾提供服務的流動採樣站：



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▼5月12日 西環邨圍封檢測▼

