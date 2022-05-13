放寬措施｜許樹昌指食肆爆疫屬個別情況　料不影響下周四放寬

衞生署今日（13日）於疫情記者會上公布，上環星月樓共有30人染疫，連同日前爆疫的元朗牡丹金閣群組，一星期內同時有兩個餐廳出現爆疫群組。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，暫時有兩個餐廳出現感染群組，未必對整體疫情有太大影響；不過認為現時政府處理食肆手法較年頭寬鬆，皆因市民疫苗接種率提高、重症減少，「不過可能唔夠時間做環境調查。」如下周仍沒有更多的群組爆發，暫時對第二階段社交距離放寬沒有影響。



持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁對下周四（19日）進一步放寬社交措施感樂觀，他稱目前業界「要做足嘅措施已經做咗，再要停業其實都慣晒」。如之後出現爆發，不再只是單單一個行業的責任，再加上安心出行、疫苗通行證的配合，不認為政府再出「辣招」。



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許樹昌表示，香港現時每日確診數字徘徊在200至300宗，其實不是完全零風險安全地放寬首階段社交距離措施，而食肆本來屬於比較高危地方。不過他認為，在全港近過千間食肆恢復營業情況下，暫時有2個食肆出現感染群組屬個別情況，可能源於空氣不流通、環境污染等各因素。

許樹昌指暫有2間食肆爆疫可能源於空氣不流通、環境污染等各因素。（資料圖片／歐嘉樂攝）

當局公布上環星月樓和元朗牡丹金閣牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆發感染群組後，兩間餐廳依然如常營業，他同意現時政府比起年頭，處理食肆爆疫的手法有變，比較寬鬆，皆因市民疫苗接種率較之前已大幅提升，出現重症情況亦偏低，對醫療系統的負荷亦相對較低；不過，餐廳急急如常開門，他認為比起以前「可能唔夠時間做環境調查」。

▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼



許樹昌認為，現時每日數百宗的確診情況將會維持一段時間，社區或會不時出現一兩個如星月樓和牡丹金閣這樣感染比例的群組。至於近日的感染個案，會否影響第二階段社交距離措施放寬，許樹昌則表示需觀察下星期感染情況及基因病原，若維持現時主要3個的群組，對進一步放寬影響不大。

▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁對下周四進一步放寬社交距離措施感樂觀，即容許酒吧重開，不認為近日的群組爆發會令政府有其他「辣招」，「要做足嘅措施已經做咗，再要停業其實都慣晒。」

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁。（資料圖片、盧翊銘攝）

假如放寬後有機會爆發新一波疫情，他不認為單單只是一個行業的責任。他又說，現時危險程度相比以往數波較低，再加上安心出行、疫苗通行證的配合，他認為政府「冇乜藉口需要再勒令停業。」