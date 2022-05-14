無人機｜新例下月生效　陳帆：網上平台可註冊　進階操作須獲許可

限制小型無人機（俗稱航拍機）飛行區的新法例將於下月一日生效，民航處周二（10日）推出專為小型無人機而設的電子資訊系統，讓市民登記外，並首次披露航拍限制飛行區，多個紀律部隊的辦公地點納入航拍機「禁飛區」，警官會所、警察體育遊樂會、禮賓府、中聯辦、國安公署辦公室亦上榜。

運輸及房屋局局長陳帆今日（14日）在網誌表示，在新規例下，操作250克以上的無人機和有關遙控駕駛員均須在新推出的網上平台註冊，涉及「進階操作」，即使用7克以上的無人機，則要取得民航處事先許可，並提醒營運商須購買第三者責任保險。

他續指，民航處已在去年底推出小型無人機「進階訓練機構計劃」，截至上月底至培訓超過360名學員，強調處方會繼續為新規例進行宣傳和舉行簡介會。



陳帆表示，小型無人機愈趨普及，本地不同公用事業及政府部門，亦在不同範疇使用無人機，包括香港電燈公司以無人機進行燃煤存量的週年檢測、路政署使用無人機拍攝全景圖和影片以規劃工程、運輸署使用無人機系統進行交通監察和調查，房屋署亦在華富邨重建項目用無人機進行攝影測量。

他表示，為保障航空和公眾安全，政府去年訂立《小型無人機令》，按重量和風險水平規管小型無人機的操作，要求包括小型無人機的註冊及標籤、遙控駕駛員的註冊、培訓與考核、設備、操作規定、保險等。在新規例下，除了重量不超過250克的甲一類小型無人機外，其餘的小型無人機和遙控駕駛員均須註冊。

民航處已於周二正式推出「SUA一站通」平台，讓市民註冊成為遙控駕駛員。（運房局圖片）

陳帆在網誌提到，當局今年初率先推出「SUA一站通」電子平台體驗版，供業內人士登記及註冊，至今已有逾1,500人登記。民航處已於周二正式推出該平台，市民可在該網站註冊成為遙控駕駛員，及為小型無人機註冊，並可透過平台的無人機飛行圖閱覽最新的限制飛行區等資訊。

民航處小型無人機電子平台「SUA一站通」，列出本港航拍機禁飛範圍。(SUA一站通網頁截圖)

至於要事先獲得民航處申請「進階操作」，亦即操控重量超過7公斤的無人機，陳帆表示，在新制度下，符合規定的營運商可獲較長時間的許可，毋須再經逐次審批，以便利業界使用無人機測量和拍攝。他又提醒，申請「進階操作」許可的營運商須購買第三者責任保險，政府會繼續與保險業界商討，令市場有更多元化的保險產品可供選擇，並訂定日後標準甲二類（即重量為250克以上但不超過7公斤的無人機）操作規定保險的實施日期。

他續指，民航處於去年12月20日推出小型無人機「進階訓練機構計劃」，以期為業界及遙控駕駛員提供更多元化及切合不同需要的訓練課程選擇，截至上月21日，該計劃下已開辦21個進階訓練課程，培訓超過360名學員。

陳帆稱，民航處已就新規例的規定，包括不同類別的「進階操作」等制訂安全通告，提供詳盡的技術和操作指引，例如透過多場會面和簡介會，向各持份者和業界，包括小型無人機團體和營運人、訓練機構、製造商、測量和工程專業人士等講解法定要求。