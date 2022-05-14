紅磡新旺會患者倍增至12人　疑吧枱播毒　多6人中招涉水吧職員

紅磡桌球室「新旺會」爆疫群組繼續蔓延，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（14日）表示，新旺會群組增加6宗個案，累計染疫人數倍增至12人。新增個案;中，包括兩名工作人員，主要負責於水吧預備餐飲，而除了在場玩桌球顧客，新增4宗顧客個案中，亦有在場玩飛鏢的顧客。

張竹君表示，新旺會顧客經常會在吧枱取飲品，懷疑有機會從該處出現傳播。雖然現時大部份個案爆發日是5月9日，但很多顧客會每日到訪該處，不排除更早之前已有傳播出現，目前尚待基因分析檢視，個案之間會否有關聯。



▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



張竹君表示，兩位確診工作人員，其中一人在水吧工作，另一人則負責預備食物及飲品，該職員5月9日身體不適去急診室，CT值為17，有咳嗽，當晚已經沒有上班，最後於5月11日檢測呈陽性。

另外新旺會亦再多4名顧客染疫，其中一名染疫顧客稱，當晚在新旺會主要玩飛鏢，至於餘下3人活動詳情尚待掌握。張竹君稱，由於到新旺會人士，會到水吧枱取飲料，有可能為傳播途徑，而且每個人到該處逗留時間都頗長，即使桌球枱之間有距離，但都有機會感染。

大部份顧客「好興日日去」 傳播源頭未鎖定

張竹君補充，確診職員曾在5月9日感不適，但都有幾位患者於同日感不適。她說，很難確定5月9日是否病毒在新旺會傳播的「最早」日子，翻查記錄後，雖然很多人曾在5月9日到過該處，但大部份顧客「好興日日去」，個別人士分別於5月4至6日都曾到過，不排除從中都有傳播。她認為5月9日雖是爆發日子，但暫時未鎖定誰是傳播源頭，需要等待基因分析，檢視較早出現人士會否有關聯。