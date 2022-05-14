馬灣全島及小西灣5屋苑污水陽性 連同美東邨派13.5萬快測包自檢
撰文：鍾妍
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政府指有10個屋邨的污水檢測結果呈陽性且病毒量相對較高，當中包括整個馬灣，涉及珀麗灣、田寮新村、馬灣大街村及馬灣漁民村屋；小西灣亦有5個相連屋苑污水病毒量高，至於黃大仙美東邨亦驗出陽性。政府派發合共約十三萬五千個快速抗原測試包，供當區居民及職員自行檢測。
政府表示，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，其中有10個屋苑或屋村污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當中涉及馬灣及小西灣，而黃大仙美東邨亦榜上有名。
政府將向以下地點的居民、清潔工和物業管理員派發合共約13.5萬個快速測試包：
荃灣區 — 珀麗灣、田寮新村、馬灣大街村及馬灣漁民村屋
東區 — 佳翠苑、曉翠苑、富怡花園、富景花園及富欣花園
黃大仙區 — 美東邨
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。
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