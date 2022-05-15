疫情・5.15｜觀塘御善私房菜爆疫　張竹君：社區有數百條傳播鏈

政府宣布，新增259宗確診個案，33宗為輸入個案。再有食肆爆疫，觀塘成業工業大廈一樓12室「御善」私房菜爆疫，有9人中招。



昨於荃灣梨木樹邨桃樹樓內設立臨時採樣站、就2019冠狀病毒病進行檢測，行動中，1659名人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案，陽性比率約0.3%。



昨日疫情報道總覽：



▼5月15日 港鐵東鐵綫過海段通車▼



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▼5月15日強制檢測公告▼



【22:05】食物及衞生局公布強制檢測公告，有40幢及一間食肆上榜，包括半山堅威大廈及禮賢閣C座；將軍澳有四幢，包括康盛花園2座、將軍澳中心12座、叠翠軒1座、都會駅城中駅6座；馬鞍山也有四幢，包括銀湖‧天峰8座、錦暉苑、迎濤灣1座及錦英苑錦良閣。

凡於5月9日至15日身份有關大廈超過2小時人士，須於明日或後日（16至17日）前往接核酸檢測。

觀塘成業街成業工業大廈御善私房菜爆疫，5月9日（上周一）下午5時至午夜曾到訪人士，也需於明日或後日前往接核酸檢測。

【21:12】新冠病毒疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（15日）更新確診者居住大廈名單，新增182幢，當中位於赤柱的千萬洋房海明山上榜；九龍區私樓有啟德 1 號、深水埗愛海頌、油尖旺The Austin，新界區屯門䨇寓及天水圍嘉湖山莊等。

5月爆疫四群組。

【21:02】自4月21日第一階段放寬社交距離措施以來，5月5日起食肆准最多八人一枱，先後有4個地方出現新冠病毒群組傳播，分別為元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」、紅磡新旺會桌球會、上環星月樓和觀塘工廈御善私房菜。出現傳播日子在5月1日至5月9日期間，截至今日（15日）感染人數共97人，當中星月樓佔逾半。

【19:46】再有群組爆疫，衞生防護中心今日（15日）公布觀塘工廈「御善私房菜」爆疫，暫有9人中招，患者均在5月9日傍晚至晚上時段光顧，當局目前仍在調查中。

《香港01》記者今日傍晚到「御善私房菜」視察，門口未有張貼休息字樣，記者按3次門鐘無人應門，惟門內不時傳出談話聲。有其他同層食肆的員工表示，該店以訂座形式為主，因此不是經常營業。

▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



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【17:32】觀塘敬業街敬運工業大廈12樓F室的「御膳私房菜」在Facebook專頁澄清，與爆疫的成業工業大廈「御善私房菜」無關，引述張竹君亦澄清，爆疫食店為「御善」，並非「御膳」，強調無任何分店。

【17:20】政府今日（15日）表示，西貢、油尖旺、九龍城及黃大仙區共37個屋苑或住宅大廈，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

•西貢區 — 健明邨、彩明苑、都會駅及翠嶺峰

•油尖旺區 — 利華樓、亞士厘道11A, 15及20-20A號、宜昌街6號、恕園大樓、海防道30-31號、雅士洋樓、漢口大廈、漢口道31, 51-57E號（單號）、漢光大廈、漢宜大廈及寶豐大廈

•九龍城區 — Dunbar Place、嘉苑、寶雲閣、巴富洋樓、巴富花園、愉寧苑、敬德臺、本立臺、毅廬、美寧臺、翠華大廈、衛德臺、巴富街1-3號（單號）、雲華臺及雅麗居

•黃大仙區 — 御‧豪門、豪門、竹園聯合村及東頭（二）邨

【16:40】至於群組爆疫，上環星月樓再多4名員工及7名食客染疫，總共46名食客及6名員工中招，涉逾20家庭及20張枱。紅磡新旺會多一宗個案，現共有11名顧客及2名員工確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，翻查安心出行記金錄，觀塘成業工業大廈一樓 12室「御善」私房菜爆疫，有9人中招，患者5月9日傍晚至晚上光顧，他們在下午5時去，詳細仍調查中，有個別人士稱短暫停留，只買杏仁餅及凍肉，因人數較多，需出強檢通告。

【16:30】衞生署衞生署及醫院管理局今日公布新增259宗確診個案，當中113宗核酸陽性個案，而新增快測個案146宗，輸入個案佔33宗，多一宗死亡個案。

▼5月14日 梨木樹邨桃樹樓圍封強檢▼



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【11:20】昨於荃灣梨木樹邨桃樹樓內設立臨時採樣站、就2019冠狀病毒病進行檢測，行動中，1659名人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案，陽性比率約0.3%，衞生署衞生防護中心會安排跟進；而於今早9時起，已進行檢測人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後離開。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪799戶，當中148戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼5月15日凌晨，東鐵線紅磡站舊月台完成歷史使命▼



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▼5月14日晩，鐵路迷會展站外通宵等候東鐵綫通過段通車▼



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▼5月14日 海洋公園水上樂園重開▼



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▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼



▼5月12日 西環邨圍封檢測▼



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▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

