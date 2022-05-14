強制檢測｜涉40幢　葵青區佔最多　深井碧堤半島、馬灣珀麗灣上榜

本港疫情維持約200多宗新增確診，政府今晚（14日）公布的強制檢測公告，仍維持40幢大廈上榜。其中葵青區佔最多有7幢，包括月海灣1座、賢麗苑賢光閣、石籬一邨石俊樓高座及大窩口邨富徳樓等。其次為屯門區，涉4幢，有叠茵庭9座、山景邨景麗樓等。另外深井碧堤半島、馬灣珀麗灣均被列入強制檢測名單內。

公告列明，任何人士曾在5月8日至14日期間曾身處表列大廈內超過兩小時，都須在15日、16日內接受核酸檢測。



▼5月14日 部份強制檢測上榜大廈▼



政府今晚（14日）將40個指明處所納入強制檢測公告，公告列明任何人士於5月8日至14日期間，曾身處40幢大廈內並逾2小時的人士，須在明日或後日（15日或16日）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

▼5月14日 強制檢測公告全名單▼



3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

▼5月14日 海洋公園水上樂園重開▼



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名單中葵青區最多，共有7幢大廈，包括青衣長安邨安泊樓、長康邨康榮樓；葵涌月海灣1座、賢麗苑賢光閣、瑞景大廈B座、大窩口邨富德樓、及石籬一邨石俊樓高座。其次為屯門區，共佔4幢，包括有山景邨景麗樓、叠茵庭9座、富泰邨健泰樓及良景邨良華樓。

九龍區方面，有The Austin 1座、黃埔花園翠楊苑1座、黃大仙下邨龍逸樓、美孚新邨4期等；港島區則有3座大廈，涉北角海景軒、杏花邨40座及香港仔嘉隆苑嘉俊閣等。

▼5月14日 梨木樹邨桃樹樓圍封強檢▼



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政府表示，明日（15日）將於田灣嘉隆苑、深井碧堤半島、馬灣珀麗灣、青衣長康邨及洪水橋洪福邨增設流動採樣站。

另外，另外多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部份大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

5月15日 政府於各區向公眾提供服務的流動採樣站：

