都會駅、御．豪門等37個屋苑污水呈陽性　政府派快速檢測包

政府今日（15日）表示，西貢、油尖旺、九龍城及黃大仙區共37個屋苑或住宅大廈，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。最新涉及屋苑包括：

•西貢區 — 健明邨、彩明苑、都會駅及翠嶺峰

•油尖旺區 — 利華樓、亞士厘道11A, 15及20-20A號、宜昌街6號、恕園大樓、海防道30-31號、雅士洋樓、漢口大廈、漢口道31, 51-57E號（單號）、漢光大廈、漢宜大廈及寶豐大廈

•九龍城區 — Dunbar Place、嘉苑、寶雲閣、巴富洋樓、巴富花園、愉寧苑、敬德臺、本立臺、毅廬、美寧臺、翠華大廈、衛德臺、巴富街1-3號（單號）、雲華臺及雅麗居

•黃大仙區 — 御‧豪門、豪門、竹園聯合村及東頭（二）邨

▼5月14日 梨木樹邨桃樹樓圍封強檢▼



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政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。