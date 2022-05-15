強制檢測｜涉41地點　5.9下午5時後到訪觀塘「御善私房菜」須檢測

新冠病毒疫情持續，食衞局今日（15日）公布，因應多宗陽性檢測個案，有41個指明地方被納入強制檢測公告。上榜食肆有爆疫的觀塘「御善私房菜」，任何曾於上周一（9日）下午5時後到訪人士，必須在明日（16日）或後日（17日）內檢測。



其餘40個指明大廈，將軍澳、馬鞍山及屯門各佔四幢，包括將軍澳中心12座、都會駅城中駅6座、銀湖．天峰8座、邁亞美海灣3座及新屯門中心5座等。曾於本月9日至15日曾到訪兩小時以上人士，須在16至17日兩日內強制檢測。



▼5月15日 強制檢測公告全名單▼



強檢大廈方面，不少位於新界東及新界西，將軍澳有4幢，分別是康盛花園 2 座、將軍澳中心 12 座、叠翠軒 1 座及都會駅城中駅 6 座；馬鞍山亦有4幢，包括銀湖．天峰 8 座、恆健街 8 號錦暉苑、迎濤灣 1 座及錦英苑錦良閣；屯門4幢大廈分別是邁亞美海灣 3 座、翠寧花園 1 座、新屯門中心 5 座及良景邨良賢樓。

大埔也有三幢住宅上榜，包括天鑽13座、富善花園1座及汀雅苑雅群閣。

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▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



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半山堅威大廈及禮賢閣C座上榜

九龍區就有何文田窩打老道 77B-77C號芝齡大廈、紅磡漆咸道北 435-439 號寶暉大廈、黃埔花園棕櫚苑 4 座及翠屏(北)邨翠柏樓。

港島區則有半山區堅道 128-132 號堅威大廈、般咸道82號禮賢閣C 座、西營盤均益大廈 1 期、灣仔灣仔道 234-236 號鴻業大廈、筲箕灣東欣苑歡欣閣、柴灣小西灣邨瑞盛樓、小西灣邨瑞樂樓及香港仔漁暉苑旭暉閣等。

5月16日 政府於各區向公眾提供服務的流動採樣站：



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薄扶林華富(一)邨及青衣長青邨增設流動採樣站

政府表示，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測，至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。全港社區檢測中心為市民提供檢測服務，並設有預約及即場登記服務，政府明日（16日）將於薄扶林華富(一)邨及青衣長青邨增設流動採樣站。