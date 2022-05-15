確診大廈｜單日增182幢　赤柱千萬洋房海明山、啟德1號及䨇寓上榜

新冠病毒疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（15日）更新確診者居住大廈名單，新增182幢，當中位於赤柱的千萬洋房海明山上榜；九龍區私樓有啟德 1 號、深水埗愛海頌、油尖旺The Austin，新界區屯門䨇寓及天水圍嘉湖山莊等。



赤柱低密度洋房海明山（googlemap截圖）

根據衞生防護中心確診大廈名單，昨日（14日）新增182幢，港島區有28幢大廈，當中包括成交價超過千萬元的赤柱低密度洋房海明山，傳統中產屋苑海怡半島御庭園御雅居及杏花邨40座都榜上有名。

深水埗愛海頌 2 座、油尖旺The Austin 1 座有患者

九龍區有39幢，分別為九龍城啟德 1 號 12 座、黃埔花園棕櫚苑 4 座、黃埔花園翠楊苑 1 座、深水埗愛海頌 2 座、油尖旺The Austin 1 座、美孚新邨 4 期百老匯街 69-71 號、美孚新邨 7 期萬事達廣場 9-11 號等。

▼5月15日確診大廈名單▼



+ 39

嘉湖山莊兩幢上榜

新界區有115幢，分佈屯門䨇寓、元朗原築 2 座、天水圍嘉湖山莊美湖居 2 座、嘉湖山莊麗湖居 3 座、荃灣海韻臺、縉皇居 1 座、馬鞍山迎濤灣 1 座等。

政府宿舍方面，位於將軍澳的消防處百勝角已婚人員宿舍 1 座，以及西九龍紀律部隊宿舍 2 座亦有上榜。

▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼

