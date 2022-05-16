中大DSE狀元醫科生與同學分析數據　揭穿開抑癌基因假面具

中文大學醫學院醫科生及研究生進行的一項研究發現，本應是傳統抑制癌症基因的STK3激酶，竟是癌細胞助攻。



現讀三年級的2019年DSE文憑試狀元陳韋諾．以及同級同學梅津瑋和研究生陳博南，在病理解剖及細胞學系教授們的指導下，透過分析兩個大型國際胃癌臨床資料庫和胃癌單細胞數據庫，首次證實STK3並非傳統上的抑癌基因，而是一個伴有拷貝數擴增的促癌基因。



+ 2

四分一胃癌患者STK3基因水平擴增

中大研究團隊在暑假期間進行了約3至4個月的研究計劃，發現STK3作為Hippo癌症相關信號通路中的關鍵上游分子，傳統上被認為主要功能為抑制腫瘤生長。

惟研究團隊在「癌症基因組圖譜」及「亞洲癌症研究組」的胃癌樣本隊列中發現，STK3基因水平擴增及STK3表達上調發生於約24%的胃癌患者中，證實STK3在胃癌表達量高，比一般正常組織的表達量更高。團隊及後用單細胞測序作分析，並實驗證實STK3可促進癌細胞快速增殖。對此團隊希望未來能夠針對STK3，研發小分子抑制劑，以治療胃癌患者。

中文大學醫學院醫科生陳韋諾（左一）及同學梅津瑋（左二）與兩位指導教授，講解揭開傳統抑制癌症基因STK3激酶卻可促進癌細胞快速增殖。（中大提供圖片）

狀元陳韋諾：過程中試過好多次失敗

團隊成員之一、2019年文憑試狀元陳韋諾表示，因疫情緣故，較少機會在實驗室實踐所學，致所學理論皆流於紙上談兵。今次參與暑期學習計劃，從零開始學習如何編程，進行大數據的單細胞分析，「從乜都唔識，過程中試過好多次失敗，再一步一步慢慢嚟。」

陳韋諾坦言，就算以狀元身份入學，亦不會刻意區別自己和同學，認為大家皆平等，並一起與教授討論研究，分析為何STK3一反抑癌基因特性，在胃癌樣本擁有高表達量，最終成功拆解迷思。

另一成員梅津瑋形容，今次研究屬寶貴經驗，除可增值自己，亦有助應用在未來的醫療科技上。他對科研的濃厚興趣，希望將來從事臨床轉化工作，研發出小分子抑制劑，惠及癌症患者。

中大醫學院三年級醫科生梅津瑋（左）及陳韋諾(中）、以及研究生陳博南（右）首次證實STK3並非傳統上的抑癌基因。（中大提供圖片）

有份研究的陳韋諾是2019年12位DSE文憑試狀元之一，是母校聖馬可中學第一位文憑試狀元。他當年放榜後接受訪問時說，一早立志成為醫生，強調從醫並不只為回報，更希望能夠以仁心仁術行醫。

他出身出身自中產家庭、父親是公務員的韋諾，讀書秘訣在於找到適合的學習模式，而非一味埋頭苦讀，建議家長不要施加太大學習壓力予子女，亦毋須視補習班為應考公開試不可或缺的事。