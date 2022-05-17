疫情｜第六波爆發在即　定第五波餘波　港大數據顯示疫情正惡化

第五波疫情雖已過3月高峰，但現時疫情仍徘徊在每日200至300宗水平，社交距離措施放寬後，爆發多個群組。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉以病毒計算模型推斷，如果稍一不慎，兩周後本港將爆第六波疫情，引起全城關注。中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安則認為，預計秋冬季才是爆發高峰期，並強調有新變種病毒襲港才會爆發第六波，現時只屬第五波餘波。



究竟第六波會否在短期內爆發？港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」升至0.9932，創兩個月新高，代表一名患者傳給另一人，疫情有反彈回升趨勢。



▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



+ 2

港大梁卓偉料最後6月爆第六波 7月上旬見頂

梁卓偉日前在一個港大醫學院內部網上論壇上，向醫生展示由2020年開始至今的病毒計算模型，預料本港將於兩周後爆發第六波疫情，並在7月上旬見頂。梁推斷，第六波將會繼續流行Omicron BA.2病毒株，即使出現零星BA.4或BA.5的個案，爆發程度不會如同歐美國家般嚴重。

港大公共衞生學院流行病學講座教授高本恩看法比梁卓偉更超前，直指本港已進入第六波疫情，確診數字將於未來數周上升，並認為思考與病毒共存的時候，不代表要放棄任何措施。

港大醫學院「本地個案的即時有效繁殖率」已達0.9932，創兩個月新高。

港大醫學院利用市民出行數據等資料編製的「本地個案的即時有效繁殖率」，在截至5月15日的數據顯示已達0.9932，創兩個月新高，代表一名患者傳給另一人，並呈上升趨勢，因此推斷未來感染人數將反彈回升。

中大郭健安料秋冬季才是爆發高峰期

中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安則認為，自己及團隊對未來兩星期的疫情變化較樂觀，預計秋冬季才是爆發高峰期，因屆時市民接種疫苗時間相距已遠、免疫力下降及新變種等，又強調有新變種才會爆發第六波，現時只屬第五波餘波。

▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼



港大潘烈文：西環邨污水病毒量奇高顯得不尋常

梁卓偉指西環邨進行的大規模屋苑檢測所得出1.3%陽性感染率，比起整體香港人口所得約0.1%的感染率超出10倍。港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文補充，整體0.1%陽性感染率包括了過去一段時間所有的檢測結果計算，即一般市民接受的強制檢測、圍封檢測等。

潘指出，以往其他屋苑污水陽性的數值通常維持每公升約數千至十多萬單位，但西環邨病毒量一下子達數百萬，屬於「不尋常、少見」。

▼5月12日 西環邨圍封檢測▼



+ 7

梁子超：地區感染病例不一 局部爆發屬正常

呼吸道系統專家梁子超接受《香港01》訪問時表示，未來兩周不會爆第六波，以印尼及菲律賓為例，兩國同樣出現Omicron全面爆發，並在高峰過後急跌，個案仍維持在數百宗。即時傳播率處於「打橫行」階段，反映疫情緩滯，情況與香港相似。他又指，冬季爆發的可能性較高，因病毒在低溫環境下較容易傳播，但強調本港易感染人口比例下降，只要沒有新變種病毒，局限社區反彈的幅度及時間，第六波將不會爆發。

梁子超認為局部地區偶出現爆發乃屬正常，並解釋先前中西區的累積感染人口比例僅5%至6%，而其他地區，如黃大仙的感染比例已達12%至13%。政府在放寬社交距離措施後，該區大量市民外出，未感染人口受感染機會大增，造成局部地區爆發。

▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



促收緊由新變種病毒地區抵港要求

梁子超表示，Omicron亞變種病毒侵襲南非及美國，並成為主流病毒。若新變種流入社區，恐怕重蹈第五波覆轍，並誘發第六波，因此外防輸入成第六波會否爆發的關鍵。他建議政府收緊對新變種病毒地區的抵港要求，並加強監察，同時建議抵港人士使用隔離設施代替檢疫酒店檢疫。他又指，應把現時第五日進行的核酸檢測，推遲在第七日做，確保減少病毒流入社區的風險。