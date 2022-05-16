強制檢測｜譚仔雲南米線東涌富東廣場分店疑爆疫　40幢大廈上榜

疫情持續，食物及衞生局今日（16日）公布有41個指明地方列入強制檢測公告，其中一處為東涌富東廣場的譚仔雲南米線，上周三（11日）上午11時30分至下午1時30分的食客，必須在明日（17日）或後日（18日）強檢，該間譚仔料為本月第五間爆疫的場所。



其餘40處為強檢大廈，位於大圍的千萬洋房雲頂峰上榜，餘下主要集中新界區，青衣及東涌合共9幢，有盈翠半島、灝景灣、東堤灣畔、映灣園悅濤軒等；葵涌和荃灣有8幢，包括翠豐臺、映日灣等；將軍澳亦有4幢，分別是新都城、將軍澳中心、富康花園，及富寧花園。



東涌富東廣場1 樓 「譚仔」上榜，任何曾於上周三（11日）上午11時30分至下午1時30分到訪人士，必須在明日或後日接受強制檢測。（領展圖片）

食客上周三午飯時間光顧富東譚仔要核酸檢測

食衞局公布，因應多宗陽性檢測個案，有41個指明地方被納入強制檢測公告，當中一間位於東涌的譚仔雲南米線上榜，地址為東涌富東邨富東廣場1 樓 110C 號舖。任何曾於上周三（11日）上午11時30分至下午1時30分到訪人士，必須在明日或後日（17日或18日）接受強制檢測。

在疫苗通行證下，任何人士光顧食肆均會被「反掃」針卡，衞生署可從而找到當日該時段光顧的食客。

大圍千萬洋房雲頂峰上榜

強制檢測大廈方面以新界區為主，大圍銅鑼灣山路千萬洋房雲頂峰 C 號屋上榜。青衣及東涌合共9幢，分別為長青邨青梅樓、盈翠半島 7 座、長亨邨亨緻樓、長康邨康貴樓、灝景灣 10 座、東堤灣畔 5 座、映灣園悅濤軒 9 座、逸東二邨謙逸樓，及逸東一邨平逸樓。

大圍銅鑼灣山路雲頂峰。（googlemap截圖）

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葵涌和荃灣共8幢強檢大廈

葵涌和荃灣有8幢，包括福來邨永隆樓、梨木樹邨葵樹樓、翠豐臺 2 座、映日灣 3 座、荃灣中心廣州樓、葵盛東邨盛樂樓、葵興邨興逸樓，及大窩口邨富逸樓。將軍澳就有4幢，分別是新都城1期1座、將軍澳中心8座、富康花園9座，及富寧花園 1 座。

九龍區有4幢，分佈長沙灣幸俊苑俊賢閣、土瓜灣偉恒昌新邨昌景閣E座、秀茂坪曉麗苑曉暉閣、鑽石山鳳禮苑鳳欣閣。港島區就分別有半山區般咸道80號禮賢閣B 座，及柴灣康翠臺 3 座。

於5月10日至16日曾身處有關大廈超過兩小時人士，需於明日或後日進行核酸檢測。

5月17日 政府於各區向公眾提供服務的流動採樣站：



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梨木樹邨、青衣長康邨等設流動採樣站

政府明日（17日）將於荃灣梨木樹邨、青衣長康邨、長青邨、長亨邨及大澳龍軒苑增設流動採樣站。三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。