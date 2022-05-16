疫苗｜研究揭未打針染疫抗體低　已打針高6倍並可抗其他變種病毒

港大兩名專家今日（16日）在報評撰文稱，本港已有逾一半人口染疫，已能築起「群體疫屏障」，加上年輕成年人染疫後的重症和死亡風險極低，認為再無科學理據向60歲以下市民「脅迫性」谷針，建議只須強制高危的長者使用疫苗通行證。

惟香港大學和中文大學醫學院的聯合研究卻發現，從未打過針的人士在患染變種病毒Omicron後，抗體反應較弱，而已打針的患者的抗體則遠高於從未接種人士六倍或以上，其中和病毒抗體亦更廣泛，對其他變種病毒亦可產生抗體。

帶領研究之一的政府專家顧問許樹昌提醒，已「中招」的市民別以為不用再打針仍可避免再受感染，呼籲市民在染疫一個月後接種疫苗，才能抗擊Omicron以及其他變種病毒。



▼3月27日 觀塘社區疫苗接種服務▼



+ 21

由港大中大學者研究康復者血液中和病毒反應

港大醫學院公共衞生學院教授及病毒學講座教授裴偉士和政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌率領的團隊，針對曾染感染Omicron BA.1或BA.2變異株並已接種新冠疫苗人士，研究他們血液中的中和病毒反應，研究結果已在流行病學期刊《歐洲監測》（Eurosurveillance）刊登。

▼4月14日 特首林鄭月娥打第四劑科興疫苗▼



+ 2

研究結果顯示，從未打針的人士在感染Omicron時，抗體反應較弱，此情況只會在Omicron出現。相較之下，已完成疫苗接種的患者則能產生更強烈及有效的抗體反應，遠過於從未接種病人六倍或以上。值得注意的是，已打針人士的中和病毒抗體反應更廣泛，對其他變種病毒，如Beta和Delta病毒株也可產生抗體反應。

▼疫苗通行證一覽▼



許樹昌：自然染疫引起抗體反應較弱

許樹昌認為，事實證明，自然染疫引起的抗體反應較弱，而且對其他變種病毒欠缺廣泛保護作用，強烈建議從未打針的患者在完全康復後，亦即感染至少一個月或以後打針。他再三提醒從未打過針的人士，不應誤以為感染過Omicron後，便可誘發身體產生強大的免疫力來保護免受其他變種病毒侵害。

▼2月24日 疫苗通行證首日 市民在荷里活廣場內掃安心出行▼

