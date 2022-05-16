疫苗通行證｜專家倡僅限長者使用　衞生署：復常須建基疫苗通行證

香港大學公共衛生學院流行病學講座教授高本恩、藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光今日（16日）在報章撰文，已再無科學理據向60歲以下年輕成人「谷針」，「疫苗通行證」如同強制打針，違反「知情同意」的醫學原則，建議政府改為只向長者推行「疫苗通行證」才「有理有節。」

衞生防護中心回應稱，長者染疫後的併發症和死亡風險較高，但其他年齡群組，如小朋友、年輕人、中年人染疫後，仍有機會要入院治療，甚至患上重症，呼籲市民在可行的情況下，應打第三針，才能有效防疫，又強調社會要恢復正常生活，必須建基於「疫苗通行證」。



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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮下午在疫情記者會表示，60歲以上長者的併發和死亡風險較高，但其他年齡群組，如小朋友、年輕人、中年人染疫後亦有機會入院或出現重症，呼籲市民在可行的情況下，應打第三針，強調本港現時採用的科興和復必泰均能有效預防重亡和重症。

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僅半人口已打第三針 歐家榮：仍未如理想

他續指，現時本港第三針接種率只得約一半，形容「仍未如理想」，又引述聯合科學委員要打齊三針的建議，若要恢復正常生活，須建基於「疫苗通行證」，特別是多人聚集、要除口罩的處所，打針才可保護自己，有醫學理由不適合打針的市民，亦可向醫生查詢以取得豁免證明書。

▼疫苗通行證一覽▼



至於本港現時是否已築起「群體免疫屏障」，他未有正面回應，僅解釋有關屏障是否存在視乎有多少人對病毒有抵抗力，可透過感染或打針產生，惟有關保護力只屬暫時性，免疫力會隨時間下跌，未完成接種仍未能全面免疫。