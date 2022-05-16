印尼急凍蝦包裝澳門驗出新冠病毒　香港百佳有售　食安中心籲停食

食物環境衞生署食物安全中心今日（16日）表示，印尼進口的「Java Sea」牌「Wild Caught Frozen White Shrimp」急凍蝦包裝樣本，在澳門驗出新冠病毒，初步調查發現受影響批次產品曾進口香港，發言人呼籲市民停止食用受影響批次產品。

食物安全中心表示，百佳超級市場有進口該款急凍蝦，已主動將受影響批次產品下架及停售，並展開回收。



有關產品資料如下：



產品名稱：Wild Caught Frozen White Shrimp

品牌：Java Sea

原產地：印尼

進口商：百佳超級市場（香港）有限公司

淨重：300克

此日期前最佳：二○二四年二月一日、二○二四年三月一日及二○二四年四月一日



會安排全部銷毀

中心發言人表示，得悉澳門食品安全廳近日發出公布，一款印尼進口急凍蝦內包裝樣本驗出新冠病毒。中心聯絡澳門當局和本地進口商跟進，初步調查發現百佳超級市場（香港）有限公司曾進口受影響批次產品。為審慎起見，百佳已主動將受影響批次產品下架及停售，並展開回收，顧客可於辦公時間致電進口商熱線2606 8658曆詢。

中心又指，已派員巡查該進口商位於上水的倉庫，並已將有關批次的急凍蝦封存，並會安排全部銷毀。

▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



+ 2

港驗出四宗食物帶新冠病毒

中心表示，為防範2019冠狀病毒病病毒透過進口冷凍食品傳入，已自2020年中開始加強預防性的檢測措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及派員在進口商的凍房加強檢測不同國家／地區進入本港的各類冷凍食品及其包裝，至今已抽取超過3.2萬個食物及其包裝樣本作病毒檢測，只有去年8月公布的䱽魚及包裝樣本、去年11月公布的烏賊片及包裝樣本、今年2月公布牛肉及豬皮的包裝樣本，及今年4月公布的牛內臟包裝樣本及雞腿包裝樣本檢測呈陽性。

發言人表示，新冠病毒主要透過飛沫傳播，不能在食物或食物包裝中繁殖。根據現有的科學資料，世界衞生組織和各地的食物安全風險評估機構認為，人類不太可能透過進食食物而感染。

▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼

