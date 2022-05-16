確診大廈｜ 單日增173幢　西貢匡湖居獨立屋、沙田壹號雲頂上榜

衞生署衞生防護中心今日（16日）更新確診者居住大廈名單，當中新增173幢，新界區共佔109幢，包括西貢匡湖居獨立屋、沙田壹號雲頂7座等。至於九龍區則有36幢，當中包括尖沙咀海防道的服務式住宅「The Camphora」。

另外，牛池灣的豐盛街紀律部隊宿舍 2 座、栢道25號政府宿舍B座亦上榜。



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日出康城兩幢上榜

在昨天報告的173幢大廈中，新界區數目最多，共佔109幢，分佈西貢匡湖居獨立屋、粉嶺區的屋苑式村屋數碼都域10座、將軍澳峻瀅2 座、日出康城 LP6 5 座、日出康城領都 3 座、馬鞍山迎海御峰15座、銀湖．天峰8 座。

此外，深井漣山CEDAR 1 座、屯門邁亞美海灣 3 座、元朗原築 2 座、元朗芭堤雅 S 座等亦有確診個案。

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而九龍區則有36幢，當中包括尖沙咀海防道的服務式住宅「The Camphora」、美孚新邨 3 期百老匯街 52-54 號。此外，位於牛池灣的豐盛街紀律部隊宿舍 2 座亦有患者。

至於港島區，合共有28幢大廈上榜，包括有栢道25號政府宿舍B座、上環俊陞華庭、堅尼地城域多利道60號、西營盤縉城峰 1 座、灣仔梅林大廈。

▼5月16日確診大廈名單▼

