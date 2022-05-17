屯門南延線｜新站曾研3方案　16區站屯門河與泳池中間落墨免延誤

【屯馬線/屯門南延線】東鐵線過海段通車後，短期內未有其他新路線等通車，但多項鐵路基建已拍板，陸續展開規劃。其中屯馬線的屯門南延線，預計明年動工，2030年竣工，現正進行環境影響評估的公眾諮詢。



根據顧問公司最新提交，屯門南延線的環境影響評估報告，該線在走線方面曾考慮三個方案，主要涉及現時屯門站與未來屯門南站之間，新設「第16區站」的位置。該站擬建位置在屯門游泳池附近，報告評估新站選址，如直接建於現有屯門游泳池位置，將會影響竣工時間。如置於泳池西邊，依屯門河而建，則可能影響屯門河水質。最終第16區站「中間落墨」，置於泳池及屯門河之間，避免觸及泳池的主要範圍。



報告又提到，在建造期間，計劃於旱季在屯門河道堤岸興建臨時鋼平台，分階段興建橋墩及高架橋結構，希望將環境影響減至最少。



▼屯門第16區增設一個中途站▼



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兩新站服務10.9萬人口 助減屯門公路及青山公路擠塞問題

港鐵早前委聘工程顅問公司艾奕康（AECOM），為屯門南延線設計顧問。AECOM於環評報告指出，屯門南延線可以透過鐵路，改善屯門市中心以南交通，區內大約有10.9萬人口，在延線通車後，只需步行500米便可到達新建的屯門南站及第16區站。

報告續指，項目有助紓緩屯門區交通，並減低陸路交通產生的污染，假如沒有推動該項目，相信屯門公路及青山公路的擠塞問題會進一步惡化。

屯門南延線將於現有的屯馬線，加設屯門南站及第16區站（港鐵網站圖片）

報告強調，如沒有屯門南延線，居於屯門南邊的市民，需10至20分鐘才可到達屯門站，而且難以紓緩交通擠塞。在工程完成後，第16區站有助釋放該區的發展潛力，服務現有4.2萬人口，而日後隨新房屋項目落成，區內會再增2.4萬人口。

報告又透露，在設計延線方案期間，曾構思不同方案，受到不同環境限制，幾個方案主要差異在於第16站的選址問題。其中一個方案，擬將第16區站設於屯門游泳池現址，路線途經政府臨時政府撥地、短期租約用地，以及香港建造學院屯門訓練場等。環評報告指出，該方案對屯門河水質影響較少，但在泳池完成重置前，工程都未能動工，變相可能延誤完成，未能如期於2030年竣工，最終未有揀選該方案。

屯門游泳池（港鐵網站相片）

另一方案是將第16區站建於泳池的西邊，依屯門河而建。報告指雖然免卻上一個方案的缺點，但有可能進一步影響屯門河水質，方案最終同樣沒有採用。

第三個方案亦即是現時選定方案，按照計劃，第16區站將「中間落墨」建於屯門游泳池及屯門河之間，避免觸及泳池的主要範圍。報告指，在此方案下，泳池的主池部份，毋須在動工前就拆除，而且亦可控制對屯門河水質的影響。

屯門河上設架空路段 建新橋墩料對河水水質有暫時性影響

在環境影響方面，項目施工時，將包括屯門河道設置新橋墩，並透過使用圍堰和預製樁帽殼，營造乾燥的工作環境，預計對水質會有暫時性的影響。另外，在建造期間，可能對屯門公園內的鷺鳥夜間棲息，構成輕微至中度的生態影響，並對其飛行路徑構成潛在影響，但不會產生不可接受的影響。

同時，屯門第44區內，有一個液化石油氣儲存庫，毗鄰工地範圍，部分擬議的鐵路走線亦於此區域內，因此在建造階段，必須實施良好的安全措施，以盡量降低風險水平。

延線日後或再有發展 接通屯門西部

報告又透露，政府計劃於屯門的西邊，即龍鼓灘一帶填海，之後加以發展，日後需要研究是否可以興建鐵路，將屯門西部連接屯門南站。