屯門南延線｜規劃署擬發展車站上蓋及相連土地　建8100住宅單位

撰文：江麗盈
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政府落實興建屯門南延綫，由屯馬綫現時的終站屯門站，向南伸延2.4公里。規劃署向屯門區議會提交文件，擬議於屯門南延線第16區增建的鐵路車站上蓋及毗鄰土地，發展商業、住宅及社區設施，該用地將以地積比率6倍發展，建約8100個住宅單位。

▼屯門第16區增設一個中途站▼

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建議將約6.86公頃土地改劃用途

港鐵2016年提交的屯門南延線建議書，除了建議於屯門碼頭附近設置新的屯門南站，亦建議在屯門第16區、即現在屯門泳池位置，增設一個鐵路車站，以及在車站上蓋及毗鄰土地發展商業、住宅及社區設施。

規劃署本月向屯門區議會提交文件，擬修訂《屯門分區計劃大綱核准圖編號 S/TM/35》，其中包括第16區鐵路物業發展的修訂。據文件所寫，為配合港鐵公司擬議發展，當局建議將屯義街靠海一帶約6.86公頃的土地，由「政府、機構或社區」地帶及「休憩用地」地帶改劃為「其他指定用途」註釋「商業/住宅發展暨公共交通交匯處 」地帶。

規劃署擬建改劃的地段。（屯門區議會文件）

以地積比率約6倍發展　料可居2.2萬人

據規劃署提供的初步發展參數，該地段的住用面積約逾36萬平方米，地積比率約6倍，提供約8,100個住宅單位，預計人口達2.2萬。該地段亦會包括社會福利設施、幼稚園、零售設施、休憩用地、及公共交通交匯處。

規劃署在文件中指，已就擬議發展完成技術可行性研究，擬議發展不會對附近地區的交通及運輸帶來不可接受的不良影響，擬議發展的樓宇高度仍能大致保持區內的視覺通透性，透過適當的園林及建築設計，更將為居民提供環保及健康的生活環境。

根據港鐵及路政署提交區議會的文件，屯門南延綫長約2.4公里，將屯馬綫由屯門站以高架橋向南延伸至屯門碼頭附近的新終點站屯門南站，亦會途經另一個新站第16區站。（區議會文件）
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