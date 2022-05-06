屯門南延線｜規劃署擬發展車站上蓋及相連土地　建8100住宅單位

政府落實興建屯門南延綫，由屯馬綫現時的終站屯門站，向南伸延2.4公里。規劃署向屯門區議會提交文件，擬議於屯門南延線第16區增建的鐵路車站上蓋及毗鄰土地，發展商業、住宅及社區設施，該用地將以地積比率6倍發展，建約8100個住宅單位。



▼屯門第16區增設一個中途站▼



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建議將約6.86公頃土地改劃用途

港鐵2016年提交的屯門南延線建議書，除了建議於屯門碼頭附近設置新的屯門南站，亦建議在屯門第16區、即現在屯門泳池位置，增設一個鐵路車站，以及在車站上蓋及毗鄰土地發展商業、住宅及社區設施。

規劃署本月向屯門區議會提交文件，擬修訂《屯門分區計劃大綱核准圖編號 S/TM/35》，其中包括第16區鐵路物業發展的修訂。據文件所寫，為配合港鐵公司擬議發展，當局建議將屯義街靠海一帶約6.86公頃的土地，由「政府、機構或社區」地帶及「休憩用地」地帶改劃為「其他指定用途」註釋「商業/住宅發展暨公共交通交匯處 」地帶。

規劃署擬建改劃的地段。（屯門區議會文件）

以地積比率約6倍發展 料可居2.2萬人

據規劃署提供的初步發展參數，該地段的住用面積約逾36萬平方米，地積比率約6倍，提供約8,100個住宅單位，預計人口達2.2萬。該地段亦會包括社會福利設施、幼稚園、零售設施、休憩用地、及公共交通交匯處。

規劃署在文件中指，已就擬議發展完成技術可行性研究，擬議發展不會對附近地區的交通及運輸帶來不可接受的不良影響，擬議發展的樓宇高度仍能大致保持區內的視覺通透性，透過適當的園林及建築設計，更將為居民提供環保及健康的生活環境。