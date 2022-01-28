屯門南延線｜兩新站圖則曝光　兆禧苑、海翠花園將直達港鐵出入口

運輸及房屋局今日（28日）為興建屯門南延線的工程刊憲，新延線從屯馬線屯門站向南伸延2.4公里，分別位於屯門第16區，以及屯門客運碼頭附近建兩個屯馬線新車站。

隨工程項目刊憲，項目總體規劃圖則曝光，包括兩新站預計設立出入口資料。據政府工程圖則可見，未來屯馬線「尾站」的屯門碼頭的新站，位置定於湖景路，大約在仁濟醫院羅陳楚思小學及道教青松小學（湖景邨）之間，車站頭尾兩側，由湖景邨至屯門海濱花園，車站將設3個車站入口，附近屋苑接駁交通勢大幅改善，位處未來車站旁的兆禧苑、海翠花園更預料可直達屯門碼頭港鐵站出入口，搖身一變成為「鐵路盤」。



屯門客運碼頭的新鐵路站，位置定於湖景路，將設3個車站入口。（政府刊憲圖則）

據工程刊憲的總體規劃圖則，位於屯門客運碼頭的港鐵屯馬線新站，位置定於湖景路，約是仁濟醫院羅陳楚思小學及道教青松小學（湖景邨）之間，車站頭尾位置大約由湖景邨至屯門海濱花園。

現有湖景路將會改道，屯馬碼頭亦將設有3個車站入口，分別可透過現有天橋系統，直達兆禧苑商場、海翠花園，及待拆卸重置的湖景路花園，該出口亦可通向青山分區警署。

在工程進行期間，附近一帶的輕鐵站，包括兆禧輕鐵站，將不受影響。不過大部分現有設施都會重置，如貼近車站入口的湖景路花園、屯門海濱花園、屯門碼頭公廁將會封閉。

至於屯門第16區的新站，屬架空車站，位置設於現有屯門泳池旁邊的屯門河岸上方。16區新站擬設兩個出入口，北面出入口接近現時海皇路花園，至於南面出入口則接近「綠在屯門」附近。

▼屯門第16區增設一個中途站▼



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工程預計需時7年 2030年竣工

屯門南延線建造工程預計於2023年開展，並在2030年竣工。據刊憲方案，該線為長約2.4公里的電氣化雙軌鐵路系統，並擬設有兩個鐵路車站，分別位於屯門第16區及屯門客運碼頭附近，工程涉及多項設施，包括會為連接屯門站及第16區車站，及橫跨屯門河道，各興建一條長約1公里的鐵路高架橋。

為配合將來運作，修改現有的屯門站的列車掉頭設施，在湖景路花園興建車輛上落客區，現有道路及設施如單車徑、公園等，都要重建修改。另外，會在屯門第16區的鐵路車站附近興建一條道路，連接鄰近海珠路的海皇路。