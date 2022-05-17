東涌譚仔疑爆疫　隔鄰大家樂三針食客感擔心：知我唔食啦

東涌富東商場譚仔雲南米線疑似爆疫，記者今早到該店視察，該店今早並未有營業，亦有公司職員到場貼上告示，通知食客該店有初步確診者曾經到訪，並表示安排了清潔公司進行消毒。



有光顧隔鄰大家樂的食客坦言不知道該家譚仔出現疑似爆疫，否則亦不會到大家樂進食，「梗係驚啦，死人架大佬」；他表示未曾染疫，所以雖然已打第三針，但仍感到擔心。



疑爆疫東涌譚仔拉閘進行消毒 停業至另行通知

記者今早到東涌富東商場譚仔雲南米線視察，該店已拉下透明大閘停止營業，並有職員到場貼上告示，指接獲衛生署初步個案通知，會停業直至另行通知，並已聘請清潔公司進行全面消毒，店內食材亦已委善棄置，亦有通知職員進行強制檢測。

東涌富東商場譚仔雲南米線有職員到場貼上告示，指接獲衛生署初步個案通知，暫時停業直至另行通知。（盧翊銘攝）

市民︰梗係驚啦，死人架大佬

居於東涌陳先生今早到譚仔隔離的大家樂食早餐，他坦言不知譚仔疑似爆疫，更表示「知我唔喺大家樂食啦」，又表示十分擔心，「梗係驚啦，死人架大佬」。陳先生提到，譚仔分店平時有不少顧客，又表示東涌一帶不少機組人員居住，所住的大廈及附近大廈都曾有確診個案，「重覆又重覆，個菌好似永遠都走唔晒」。他提到自己未曾染疫，唯有靠打疫苗提防，並已接種第三針疫苗，「一定要打針，你唔打針就死梗」。

東涌北公園七人硬地足球場檢測站中午時份檢測人士並不多。（盧翊銘攝）

東涌北公園檢測站人流稀疏 輪候人士︰要爆嘅都會爆

記者再到東涌北公園的七人硬地足球場檢測站，中午時份檢測人士並不多，王小姐因居住大廈被納入強檢名單，所以到場進行核酸檢測，她又提到有聽聞東涌一帶有不少確診個案以及譚仔疑似爆疫，但並未有感到擔心，「要爆嘅都會爆」，加上她屬於康復人士，只是當時未有申報，故需進行強檢，唯不希望因爆疫而收緊防疫措施。

鄭女士亦到檢測中心進行核酸核測，她表示並非因需要強檢，而是因擔心染疫，但又不懂得用快測包，所以不時亦會到檢測中心以確認是否染疫。

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