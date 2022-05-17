疫苗通行證｜5.31實施第三階段　入食肆要打齊三針　總覽各項要求

第三階段的「疫苗通行證」將於本月31日起實施，進入倒數最後兩周，政府今（17日）提醒市民，屆時所有12歲或以上市民，除非取得醫學豁免證明書，否則必須按政府要求接種新冠疫苗，方能符合「疫苗通行證」的要求。

以康復人士為例，康復後六個月內可使用「康復紀錄二維碼」進入相關場所；若感染前已打兩針或三針，則無需額外接種疫苗，該「二維碼」到期後可繼續使用。非康復人士則需已打第三針，其「疫苗通行證」始有效，但打第二針後未滿六個月除外。



▼疫苗通行證一覽▼



非康復人士



（一）非康復人士在接種第二劑疫苗之後的六個月內，可使用疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

（二）非康復人士如接種第二劑疫苗已超出六個月，則需要接種第三劑疫苗，方能繼續使用疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

康復人士



（三）所有康復人士在康復後六個月內，可使用「康復紀錄二維碼」或帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

（四）康復人士如在感染前已接種第二或第三劑疫苗，無需額外接種疫苗，可在「康復紀錄二維碼」到期後使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

（五）康復人士如在感染前未曾接種或只接種一劑疫苗，需要在康復後六個月內接種多一劑（第一劑或第二劑）疫苗，方能繼續使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

（六）12至17歲的康復人士，如已接種第一劑復必泰疫苗，可繼續使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

政府提醒，尚未符合第三階段「疫苗通行證」要求的市民，盡快在本月31日之前接種疫苗。政府亦呼籲其他合資格接種第三劑疫苗的市民，無需等候至「疫苗通行證」六個月寬限期屆滿，應盡早接種第三劑疫苗。

發言人強調，雖然近日疫情稍為緩和，但Omicron變異病毒株傳播力極高，市民仍須保持警惕。接種疫苗對於預防感染者出現重症或死亡高度有效。發言人指，強烈呼籲仍未接種疫苗的市民盡早接種疫苗，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，應為自己健康着想盡早接種。符合接種第三及第四劑疫苗資格的市民應盡早接種，以為本港建立防疫屏障。

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