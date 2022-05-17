66歲婦死前曾打復必泰　獲賠200萬　孔繁毅親解死因

第五波疫情持續，本港已有逾9成市民接種至少一針疫苗。政府成立的疫苗異常事件保障基金，首次向一宗「不確定」的死亡個案批出200萬賠償金。案件涉及一名66歲女子，她死前16日曾接種復必泰疫苗。



新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅接受《香港01》訪問時表示，女死者經解剖後找到細小病毒基因及抗體，加上長者接種復必泰後出現嚴重異常事件的個案極少，因此相信與疫苗沒有直接關係，惟亦無法完全排除疫苗的關係。他重申，長者接種疫苗的好處遠超疫苗本身的副作用，呼籲長者盡快接種疫苗。



孔繁毅表示，女死者經解剖後找到小病毒基因及抗體，加上長者接種復必泰後出現嚴重異常事件的個案極少，因此相信與疫苗沒有直接關係。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

孔繁毅表示，委員會按照世界衛生組織的指引，審視本港接種疫苗後出現嚴重異常事件的相關個案。委員會將個案分為A、B、C、D 類別，A類別即為直接關係的個案，若市民在打針後14日內出現心肌炎或心包炎，並在心臟找到與疫苗相關的物體、或疫苗產生的自然免疫抗體，即為直接關係；若市民出現嚴重過敏反應，或發現疫苗出現雜質，而導致市民中毒，亦會被歸為直接關係。

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死者本身沒有嚴重長期病患 血液中找到細小病毒

孔指出，如個案與疫苗關係不脗合，卻又無法完全排除疫苗的關係，只能歸類為B。B又分為B1及B2，B1為時間上脗合，即14日內發生嚴重異常事件為B1，超過14日發生即為B2。而接種復必泰後16日死亡的66歲女性就是B2類別。

他解釋，該名女死者本身沒有嚴重的長期病患，經解剖後在心臟找到細小病毒（Parvovirus B19）的基因，亦在血液中找到細小病毒（Parvovirus B19 IgG）抗體，但卻無法看到其體內有急性IgM抗體，亦未見細小病毒本身細胞內有病毒感染。

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年長婦女打復必泰致心肌炎極罕見 與疫苗無直接關係

孔又指，長者接種復必泰後，尤其是女性，引致心肌炎的情況極為罕見。接種後出現嚴重副作用的個案多數發生在18歲以下，男性比率更高。因此他更有理由相信女死者的死因與小病毒有關，推斷是細小病毒導致女死者出現心肌炎而死亡，與疫苗沒有直接關係。

現時沒有市民因接種科興而直接導致死亡，此外，委員會審視的絕大部份個案均是有長期病患的長者，接種者本身有冠心病、中風、癌症等疾病，而非疫苗導致死亡。

呼籲長者盡快接種疫苗 好處遠超疫苗副作用

他坦言，委員會於分析個案時，一有絲毫懷疑就不會完全排除與疫苗的關係，相信市民不會因打針後出現死亡的個案而抗拒打針，因能夠解釋死因，相關個案亦相當透明。他重申，長者接種疫苗的好處遠超疫苗本身的副作用，並呼籲長者盡快接種疫苗。