逾40屋苑污水呈陽性　涉東涌映灣園、屯門大興花園　30萬人要快測

政府今日（17日）公布，屯門、北區及東涌共42個屋苑或大廈，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工，派發約共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



涉及的屋苑包括屯門翠鳴臺、大興花園第一及二期及卓爾居等，而東涌映灣園、藍天海岸及海堤灣畔亦上榜。



▼ 1月1日，東涌映灣園封區強制檢測▼



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涉屯門、北區及東涌

當局表示，環保署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。而屯門、北區及離島區多個屋苑污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及屋苑及大廈包括：

• 屯門區 — 翠鳴臺、大興花園第一及二期、康德花園、翠林花園、卓爾居、湖景邨、蝴蝶邨、南浪海灣、富健花園及嘉悅半島

• 北區 — 天平邨、合豐樓、和豐唐樓、嘉和軒、好景樓、富好閣、富燕樓、寶安樓、寶昌大廈、寶聯樓、建豐樓、新華銀行大廈、昌華樓、樂豐樓、泰昌樓、濱苑、美輪大樓、聯和中心、聯昌大樓、聯發大廈、豐景樓、金來樓、錦福大廈、友興樓、和泰街41-53號、和豐街53-55號、聯和道53-55號、聯昌街2-4，14-16及17-35B號及聯盛街18-36B號

• 離島區（東涌） — 映灣園（映濤軒、悅濤軒、海珀名邸、賞濤軒及聽濤軒）、藍天海岸（（i）藍天海岸、（ii）水藍天、（iii）影岸紅及（iv）水藍．天岸）及海堤灣畔

▼5月12日 西環邨圍封檢測▼



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港府呼籲市民使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

當局又指，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。