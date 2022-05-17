檢疫酒店｜尖沙咀皇悅酒店、帝景酒店等六間加入 額外增二千間房
撰文：勞敏儀
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政府今日（17日）公布新增六間指定檢疫酒店，包括尖沙咀皇悅酒店、歷山酒店、帝景酒店等，將於本周內開始接受房間預訂，並由本月底起陸續投入服務，預計可額外提供約2,000間房間。
政府早前公布由5月1日起按風險評估，適度調整入境防控措施。為應對預期持續增加的來港旅客數目，政府於4月25日發信邀請持有效牌照的酒店或旅館申請加入今輪（即第七輪）指定檢疫酒店計劃，以增加有關酒店房間的供應。
有意參與計劃的酒店必須通過食物及衞生局和有關部門（包括屋宇署、機電工程署和衞生署）的審批，以確保酒店的設計、設施和工作流程符合疾病防控的要求。經評估後，有六間酒店可加入為指定檢疫酒店，將投入服務至今輪計劃在七月底結束為止。新增名單如下：
•尖沙咀皇悅酒店
•歷山酒店
•悦品海景酒店‧觀塘
•悦品酒店‧荃灣
•香港諾富特世紀酒店
•帝景酒店
至今共有62間指定檢疫酒店 提供2.2萬間房
此外，另有11間原為社區隔離設施並已轉作指定檢疫用途的酒店，已申請正式加入今輪指定檢疫酒店計劃，服務期可延長至七月底。今輪指定檢疫酒店計劃為期五個月，由今年3月1日至7月31日，至今全港共有62間指定檢疫酒店，提供約2.2萬間房間。
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