疫情反彈增328宗創本月新高　兩人檢疫後訪新旺會中招列本地感染

本港第五波疫情持續蔓延，衞生署衞生防護中心今日（17日）公布，新增確診個案回升至328宗，創本月新高，數字也是近10日首次回升至逾300宗水平。

衞生防護中心亦發現多宗抵港人士，完成酒店檢疫後，疑在本地社區感染個案。其中二人返回社區後，曾到訪爆疫的紅磡桌球室「新旺會」；另有一名從新加坡抵港的24歲女子，全基因分析發現感染本地流行病毒株，三個案均列本地感染個案。



本港今日新增328宗個案，經核酸檢測及快速檢測呈陽性個案各佔166宗及162宗。確診數字較昨日增加近100宗，亦是4月30日（當日有363宗確診）後新高。

輸入個案佔39宗，患者分別來自美國、加拿大、澳洲、瑞典、英國、泰國等國家。兩宗屬第12日陽性樣本，分別是從印度抵港、CT值達36（即低病毒量）的55歲男子；以及從新加坡抵港、曾在今年三月確診的34歲男子。兩人在檢疫期間檢測均呈陰性，衞生防護中心估計二人屬復陽個案。

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兩名海外抵港人士到訪「新旺會」後染疫

至於紅磡桌球室「新旺會」爆疫群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，早前有兩名從海外抵港人士，分別是一名從菲律賓抵港、第11日快測呈陽性人士，以及一名從美國抵港、第12日核酸檢測呈陽性人士，報稱曾到訪新旺會。

根據全基因分析，證實兩人感染的均屬本地流行病毒株，即他們完成檢疫，到訪新旺會後受感染，故兩個案均列為本地感染。

新加坡抵港女子疑社區感染

此外，一名在4月22日由新加坡乘搭SQ894航班抵港的24歲女子，她在4月29日完成酒店檢疫，5月5日出現病徵，抵港第12日檢測呈陽性，CT值達24。根據全基因分析結果，發現與本地流行的病毒株相似，估計她在社區活動期間染疫，列為本地感染個案。

歐家榮指，「呢個唔出奇，因香港每日有200、300宗個案，社區有大量傳播鏈，在人多聚集地方有機會受感染。」他又指，當局關注第12日檢測才呈陽性個案，會檢視有關個案屬輸入、本地或復陽個案，如CT值低，亦會檢視是否在酒店感染，故所有個案均會做全基因分析。

BA.4輸入個案增至7宗

歐家榮補充指，經全基因分析，發現早前4宗輸入個案帶有Omicron亞變種BA.4，分別涉及從英國抵港的34歲女子、42歲男子及67歲男子，以及從加拿大抵港的61歲男子。本港至今共有7宗BA.4輸入個案，全部在機場或檢疫酒店發現，早前發現的個案分別來自南非、美國、英國及加拿大。

殘疾人士院舍有員工染疫 8名院友送檢疫中心

在院舍感染個案方面，歐家榮指，一間早前有感染個案的殘疾人士院舍，呈報再有一名員工感染。新感染員工在院舍其中一樓層工作，主要負責餵飯及個人護理，工作期間有戴口罩及面罩，最後一日上班為5月14日，翌日快測呈陽性。

患者工作的樓層，有八名在第五波未受感染的院友，及兩名同事被列為密切接觸者須檢疫。他表示，該名員工做足保護措施，傳播風險低，但因曾照顧同層其他院友，加上院舍出現爆發風險高，故安排未感染的院友到檢疫中心，其同事則家居檢疫。

昨日本港沒有新增染疫死亡個案，第五波死亡個案累計達9,148宗，病死率維持0.765%，80歲以上病死率為10.44%。

小欖醫院嚴重智障科有一名女患者，以及同病房一名病人服務助理染疫。（資料圖片）

小欖醫院嚴重智障科1病人1員工染疫

此外，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，小欖醫院嚴重智障科有一名女患者確診，她長期留在醫院，期間沒有外出，5月8日曾有親人探訪，上周六（14日）發燒，檢測呈陽性，現正接受隔離治療，情況穩定，同房7名患者被列為密切接觸者要接受檢疫，曾探訪的親人核酸檢測呈陰性。

根據醫院感染控制組的接觸追蹤，發現同病房一名病人服務助理昨日亦確診，院方正調查二人有否關連，病房已停收新症及探房安排，以及進行徹底清潔消毒，亦安排所有病人及職員接受核酸檢測，正了解有否其他隱形患者。

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