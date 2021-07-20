書展2021｜7日吸逾83萬人次到場　參展商：最後一日人流比往年少

一連7日的書展今（20日）煞科，貿易發展局表示，今次共錄得逾83萬入場人次，較上屆的近100萬大減17%。大會委託研究機構抽樣訪問逾800位參觀人士，調查顯示受訪者今年預算在書展的消費額平均為817港元。

不少參展商作最後衝刺，減價促銷，令書展各處出現人龍。有出版社表示，今屆書展人流大致不錯，講述本土文化的書籍銷情亦較好，對盈利感滿意。



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書商皆稱：人流不錯 具香港本土文化書籍銷量較好

次文化堂負責人彭志銘批評，貿發局的處理手法不佳，「話有人流管理，但無分流，令到啲人去唔到佢地要去嘅地方，本來有機會做到生意，宜家做唔到。」他提到，生意與2019年相比，下跌了三成。他表示生意下跌可能與今年比較少內地遊客到訪及移民潮有關，「走親嗰啲人都係鐘意知識或者鐘意讀書嘅小中產。」「甚至佢地準備走都唔會再買書。」他又指，留意到今年與香港本土有關的書籍銷量較好，如研究香港本土語言的書籍等。

中華：生意額較前年升兩成

另外，中華書局負責人于小姐表示，銷情比預期中理想，她指今年關於香港題材的書籍賣得比較好，生意額比2019年上升了一至兩成，整體人流大致上不錯，「如果係講最後一日嘅人流都比想像中好嘅，但對比往年係少啲Z。」被問到書展最後一天，收銀處出現「人龍」的原因，她笑言其實每天的收銀處亦見「人龍」，感激市民對書展的支持，減價促銷可能是其中一個原因，「可能因為就嚟收工，啲人趕住埋單都未定。」中華書局在最後一天減價促銷，到處可見「100元10本書」的促銷字句，望吸引市民作最後衝刺。

書商表示人流少但銷量達預期

商務印書館的攤位負責人吳小姐坦言，以往書展的最後一天都是參展商「大衝刺嘅一日」，惟今天的人流受颱風及天雨影響，人數較預期少。不過，她表示，今年書籍的銷量較預期多，加上營業目標有因疫情而作出相應的調整，因此對整體的生意額仍然感到滿意，亦有信心可以生意額可以達到定下的目標。

暢銷書方面，吳小姐表示，是次商務的重點書籍《三國傳真》達到了預期的高銷量，並估計原因為書籍添加了VR技術的元素。另外，蓋鳴暉的自傳《戲夢傳奇 一 蓋鳴暉情繫藝壇三十年》受其粉絲追捧，銷量表現同樣亮眼。

聯合新零售的代表簡先生則表示，公司是第一次參加書展，因此對於銷量的期望比較謹慎，但喜見今年的營業額比預期中更為理想。他表示，攤位受歡迎的書籍類型廣泛，包括心靈勵志、小說及青少年讀物等，而整體的購書人數亦不低，甚至曾出現排隊及人龍的情況。他估計，市民在疫情下較少機會可以參加大型的購書活動，因此書展便提供一個很好的機會讓他們盡情買書。

「香港書展」、「香港運動消閒博覽」及首次登場的「零食世界」於今日下午5時閉幕，貿發局表示，為期7日的書展共錄得逾83萬人次入場，期間場內舉行了超過250場文化活動。當局委託研究機構抽樣訪問了逾800位參觀人士，發現受訪者平均預算在書展消費817元，佔全年平均購買印刷書籍的支出65%，當局認為調查結果反映書展依然是書迷網羅好書的重要平台。

▼7月14日，書展停辧一年再度開鑼▼



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貿發局副總裁周啟良指，市民踴躍購書及積極參與各項文化活動，感謝市民及參展商對書展的愛戴，他又提到運動消閒博覽和新增的零食世界同樣大獲好評，吸引不少參觀人士體驗各項活動及購物，讓市民在充滿文化氣息的環境下放鬆身心。他希望今次書展能為實體公眾展覽揭開序幕，貿發局會繼續籌備其他展覽，如在下周日（25日）揭幕的國際珠寶展及下月中舉行的美食博覽等，以全面推動本港經濟復甦。