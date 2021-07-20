書展2021｜今日下午五時煞科　參展商優惠加碼　百元六本增至十本

一連7日的香港書展今（20日）日煞科。有部分參展商把握最後機會，提供「加碼」優惠吸客。不過有不少參展商趨向保守，沒有推出進一步的促銷優惠。有為孩子買書的市民表示，已花約1000多元，購買小說及補充練習。



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商務印書館書展的最後一天，特別設立10元特價區，區內所有書籍均以10元販售，一些書籍售價更低至5元。至於一套12本的兒童圖書，售價同樣收100元，購買時更將附送贈品，包括收納袋及嬰兒口水巾。負責人吳小姐表示，攤位售賣的書本，今早起已吸引不少家長購買，形容他們買到「一堆堆咁捧走」。

中華書局攤位亦有推出最後促銷活動，將特價區內，原本100元6本的優惠「加碼」，變為100元10本。

現場所見，不少展商均有減價散貨。榆林書店攤位今日添加更多單本65折書籍，新增的優惠書籍，均貼有用藍色熒光筆標示紙張。

陳先生用橙色行李箱裝載購買的書籍。（廖文謙攝）

縱然有部分參展商趁著書展最後一天推出優惠，但亦有不少參展商沒有跟隨，並維持一貫的書展優惠，其中包括主要販售補充練習的香港教育圖書有限公司、青葉書局，及New page publishing limited。

與父親及兒子一同到書展的陳先生表示，今日主要為升小五的兒子購書，並已花費約1000元，購入10本兒童小說及5本補充練習，其中補充練習科目涵蓋中、英、數科目。他坦言，選擇在書展的最後一天才進場，只因今日較為容易向公司請假。

▼7月14日，書展停辧一年再度開鑼▼

