聖雅各推配對平台鼓勵先徵後買　住劏房婦為子覓得免費iPad上網課

疫情衝擊，基層家庭生活百上加斤，有機構本月推出一站式物品配對平台「GOODS-CO物送其用」，讓市民一App在手可隨時分享或免費接收二手物品，平台亦會為低收入人士提供免費物流運送服務，免卻運費負擔。

有居住劏房的家庭主婦試用平台，成功為兒子配對一部平板電腦，不用再依賴熒幕細小的手機上網課，日後搬上公屋亦可透過平台搜尋合適傢俬，大大減輕家庭經濟壓力。



聖雅各福群會推出「GOODS-CO」一站式物品配對平台。（聖雅各福群會提供）

聖雅各福群會獲滙豐銀行慈善基金資助2,800萬

聖雅各福群會獲滙豐銀行慈善基金資助2,800萬元，推出「GOODS-CO」一站式物品配對平台。GOODS-CO於今年1月至4月委託政策研究機構，訪問2,000名基層人士及81間社福機構，發現大部分受訪基層認為，使用二手物品有助減輕經濟負擔、物盡其用及增加環保意識。約6成過去曾接收二手物品的受訪者中，過去一年平均接收3.2次，大多是衣物、電器和傢俱，但最多人需要是家電（佔3成）。不過，仍有4成受訪者不願使用二手物，聖雅各福群會扶貧服務高級經理吳雯賢解釋，他們不了解物件狀態，只看到外觀而不知內裡功能，故未能確定是否符合所需。

此外，運輸成本負擔重，部分更要逐層計錢，故7成受訪基層期望新平台可提供配對服務後的物品運送服務。

GOODS-CO調查：以往接收物資最長要等36日

調查亦發現，近6成受訪機構表示在接收物品時面對困難，包括缺乏儲存空間（95.6%）、捐贈物資的質素參差不齊（64.4%）、欠缺運輸（62.2%）。以往機構在網上平台接收物品的配送及接收物資時間，平均要等5.5日及5.6日，最長更分別要等29.5日及36.3日。

GOODS-CO調查發現，大部分受訪基層認為使用二手物品有助減輕經濟負擔、物盡其用及增加環保意識。（聖雅各福群會提供）

為低收入人士提供免費物流運送

因此，GOODS-CO加入物流運送服務，安排自家貨車為合資格的低收入人士提供免費物流運送，申請者需提交身分證明文件及收入證明以核實資格。以一人家庭為例，平均家庭入息金額為6,750元或以下，不包括政府經濟援助，有關申請會在5個工作天內審批。

GOODS-CO平台設有「徵求」功能，鼓勵市民「先徵後買」；另按用戶需求為物品分類排優先次序，用戶可迅速瀏覽目前最迫切的所需物品，系統亦設有原區優先配對，有助節省運輸成本、減低碳排放、方便二手物品的交收和縮短成功配對的時間。平台服務涵蓋企業、社福機構及個人，能夠整合各方分享的物品，並要求上載物品正面、背面圖片，列明功能狀態、外觀、尺寸等資料。

如轉售從平台徵得二手物品 賬戶將被凍結 以防炒賣

聖雅各福群會項目經理徐建森表示，第一階段的「徵求」功能僅限於基層人士；平台在今年6、7月將推出第二階段優化版，該功能將全面開放予公眾使用。屆時機構亦會為有經濟困難的人士提供培訓，其後可在平台獲配搬運及簡單維修等工作機會，賺取外快。他預計，該平台可鼓勵二萬名用戶參與，成功重用一萬件二手物件，並提供超過4,000工作小時予200位低收入人士，亦希望3至4日可把物件送到有需要人士或機構手上。

至於如何避免用戶轉售二手物，徐建森指每個用戶每年限制最多接收10件物品，平台亦設檢舉功能，如經調查證實用戶轉售物品，會凍結其賬戶。

聖雅各福群會項目經理徐建森預計，該平台可鼓勵二萬名用戶參與。（聖雅各福群會提供）

丈夫疫下停工 兩兒子共用平板電腦上網課困難多

36歲家庭主婦May一家四口現居劏房，靠任職點心師傅的丈夫每月約二萬元收入養家，不過受疫情影響，丈夫去年停工5個月，第五波下又再停工超過一個月，收入大減。面對快要搬上公屋的她，近來四處搜羅二手用品，希望減低搬遷開支。

疫情下面對另一難題是兩名兒子靠一部平板電腦和手提電話上網課，但電話螢幕小，音量不足，令兒子在上英文課時聽不清楚老師的讀音。後來她在GOODS-CO平台成功接收一部平板電腦，讓兒子可更有效地學習。

May分享指，以往要靠朋友和社工轉告才獲得二手物資訊，從朋友家中接收大件電器，每次亦要自行支付約200元運費。現時她可自行在平台隨時查看二手物的種類和狀態，她亦申請了免運費資助，節省運輸二手物品的開支。