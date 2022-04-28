上海解封無期 居滬港人一家四口急回港避疫：寧願孩子上網課
撰文：江麗盈
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上海疫情持續，於3月28日封城至今未解封，有居於當地港人回港避疫。有港人一家四口今日（28日）乘坐飛機從上海抵港，坦言因為「解封無期」而回港，兩個原在上海讀書的孩子將在香港繼續上網課；亦有返港市民指，他居住的「小區」雖無食物短缺，但長期困於居所中感到「少少唔慣，無咩自由」，對現時返回香港感到高興。
吳女士一家四口今日從上海返抵香港，她家中兩個孩子原於上海讀書，不過現時都是以網課形式上課，即使回港亦不影響他們學習，她坦言「（上海）解封無期，所以返嚟香港。」
居上海港人：食物供應緊張
吳女士續指，當地食物供應較緊張，而現時要從居所前往機場，須先向屋苑申請通行證。另外，因為上海目前市面較少公共交通工具，她亦要自行預約車輛到機場。
另一位市民樊先生因工作長期居於上海，間中會來回香港跟上海。樊先生提到，離開居住的「小區」前往機場前，要先申請通行證，連同買機票，他花了約一星期處理。
他指，曾聽聞部份社區缺乏物資，但自己居住的社區仍屬「防範區」，檢測次數不算頻密，他本身亦有儲糧，加上居民會一起團購，所以未有出現食物短缺。
但樊先生表示，上海封城逾月，他一直留在居所內「少少唔慣，無咩自由」，剛好有事要回港處理便順勢回來，對於現時「返屋企」感到開心。
上海疫情持續，至今未解封；北京疫情亦開始升溫。從北京返港的劉太表示，對當地疫情有憂慮，加上在港讀書的女兒要開學，所以決定與女兒回港。但她認為，北京未必會如上海般封城。另有從北京抵港市民表示，香港疫情比北京更嚴重，只是因為工作需要而回港。
▼4月28日 上海疫情持續 有居於當地港人回港避疫。▼
▼4月27日 疫情下的機場「人煙」稀少▼
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