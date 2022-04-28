上海解封無期　居滬港人一家四口急回港避疫：寧願孩子上網課

上海疫情持續，於3月28日封城至今未解封，有居於當地港人回港避疫。有港人一家四口今日（28日）乘坐飛機從上海抵港，坦言因為「解封無期」而回港，兩個原在上海讀書的孩子將在香港繼續上網課；亦有返港市民指，他居住的「小區」雖無食物短缺，但長期困於居所中感到「少少唔慣，無咩自由」，對現時返回香港感到高興。



上海疫情持續，有居於當地港人回港避疫。（李澤彤攝）

吳女士一家四口因上海解封無期匆匆返回香港。（楊凱力攝）

吳女士一家四口今日從上海返抵香港，她家中兩個孩子原於上海讀書，不過現時都是以網課形式上課，即使回港亦不影響他們學習，她坦言「（上海）解封無期，所以返嚟香港。」

居上海港人：食物供應緊張

吳女士續指，當地食物供應較緊張，而現時要從居所前往機場，須先向屋苑申請通行證。另外，因為上海目前市面較少公共交通工具，她亦要自行預約車輛到機場。

樊先生表示，上海封城逾月一直留在居所內有些不習慣。（李澤彤攝）

另一位市民樊先生因工作長期居於上海，間中會來回香港跟上海。樊先生提到，離開居住的「小區」前往機場前，要先申請通行證，連同買機票，他花了約一星期處理。

他指，曾聽聞部份社區缺乏物資，但自己居住的社區仍屬「防範區」，檢測次數不算頻密，他本身亦有儲糧，加上居民會一起團購，所以未有出現食物短缺。

但樊先生表示，上海封城逾月，他一直留在居所內「少少唔慣，無咩自由」，剛好有事要回港處理便順勢回來，對於現時「返屋企」感到開心。

上海自3月28日起封城。（上海居民楊先生提供）

前往機場的路上設有檢查核酸檢測陰性結果的路障。（上海居民楊先生提供）

上海疫情持續，至今未解封；北京疫情亦開始升溫。從北京返港的劉太表示，對當地疫情有憂慮，加上在港讀書的女兒要開學，所以決定與女兒回港。但她認為，北京未必會如上海般封城。另有從北京抵港市民表示，香港疫情比北京更嚴重，只是因為工作需要而回港。

從北京返港的劉太表示，對當地疫情有憂慮，加上在港讀書的女先要開學，所以決定與女兒回港。（楊凱力攝）

▼4月28日 上海疫情持續 有居於當地港人回港避疫。▼



▼4月27日 疫情下的機場「人煙」稀少▼

