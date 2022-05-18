科大前副校長葉玉如獲推薦接替史維　料成八大首位女校長

科大校長史維將於今年10月提早離任，科大校董會主席廖長城今日（18日）向師生校長發出電郵，公布推薦前副校長葉玉如教授成唯一候選人，她將於周五（20日）中午12時與科大師生及校友網上會面。



校董會其後審議任命，現任港區人大代表的葉玉如，料成為教育大學正名後，八所資助院校首位女校長，也是繼教育學院許美德及樹仁大學鍾期榮後，本港高等教育界第三位女校長。



2017年獲劉遵義、李國章提名選人大

葉玉如現為科大晨興生命科學教授及香港神經退行性疾病中心主任，上月卸任副校長。快將67歲的她在港出生及長大，擁有美國哈佛大學藥理學博士畢業，1993年加入科大任職助理教授，其後升任生物化學系主任、理學院副院長及院長，屬「元老級」學者。學術地位甚高，2004年獲歐萊雅聯合國教科文組織推舉為世界傑出女科學家，成為生命科學領域首個得獎的華人，該獲有女性諾貝爾獎之稱，其後又獲亞太區經濟合作組織(APEC)婦女與經濟高峯會議傑出創新女性獎；2003年獲國家自然科學獎，2001年當選中國科學院院士。

葉教授研究破解大腦神經傳導之謎，助研發治療腦退化症藥物，被形容為「長生不老藥」。

葉玉如2017年報名參加港區全國人大代表選舉，當時手執174張提名票，她當時透露，獲得泛民議員的提名票，其他提名人則包括多名時任和前任大學校長，如中文大學前校長劉遵義、李國章，時任公開大學校長黃玉山及理工大學校長唐偉章，她其後成功當選。

現任校長史維2018年接替陳繁昌為校長，他當時為首席副校長，此後首副之位一直懸空。葉玉如則任副校長（研究及發展），4月剛卸任。

周五中午網上會見師生校友

科大校董會主席廖長城在電郵中表示，校長遴選委員會向校董會提名葉玉如教授接任校長，是唯一候選人。校方安排她與本周五中午在網上會見學生、教職員及校友，周五早上10時截止報名。校董會同日下午將審議任命，如獲通過，她將於其後會見傳媒。

據了解，科大校長之位在最後階段為校內學者之爭，另一人選為人工智能權威學者。