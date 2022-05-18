疫情．5.18｜再增逾300人確診　御善私房菜半數同場者染疫

確診宗數趨勢止跌回升，本港今日（18日）新增329宗確診，127宗經核酸檢測發現，202宗經快測發現，確診個案連續兩日高於300宗，過去24小時有4名病人離世，連續兩日「零死亡」告終。



第六波疫情是否爆發？港大醫學院編制的「本地個案的即時有效繁殖率」，最新數值突破1，升至1.0159，代表一名患者會傳染多於一人，未來確診人數將會上升，是3月5日以來首次失守疫情受控防線。



第二階段放寬社交防疫措施今晚午夜後生效，酒吧、卡啦OK、麻雀館可以重開，在室內體育場館如健身室做體動，可不戴口罩。



昨日疫情報道總覽：

▼5月18日強制檢測公告▼



【22:20】食物及衞生局公布強制檢測公告，再有40幢大廈上榜。其中兩個屋苑各有分幢大廈納入強檢，分別為牛頭角得寶花園E座及F座，以及屯門富健花園5座及7座；九龍塘歌和老街城市大學學生宿舍滙豐業昕堂則屬少見納入強檢名的大廈。

公告列明，任何人在5月12至18日期間曾身處上述大廈之一超過兩小時，須於明日或後日（19或20日）前往進行核酸檢測。三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

▼5月18日 部份強制檢測上榜大廈▼



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【22:10】疫情持續，衞生防護中心今日（18日）公布新增199幢確診大廈，九龍半山區畢架山花園有兩座上榜，黃大仙現崇山及大角咀君滙港亦有居民確診報告；新界區有沙田御龍山、大埔天鑽、荃灣海之戀．愛炫美等；港島區就有丹拿花園，太古城亦有3座涉及患者。

【19:57】觀塘成業工業大廈御善私房菜爆出疫情，多名於5月9日傍晚到訪的人士染疫，截至周三（18日）已有26人確診。衞生署追查後發現，涉事餐廳疑無牌經營食肆及舉辦試食會，導致爆疫。



《香港01》發現，一名退休海關總關員有份經營御善私房菜。記者亦聯絡到該餐廳的一名董事，他稱不知道私房菜的經營情況，未回應其他問題並匆匆收線。



御善私房菜過去亦曾舉辦過多人聚餐，有相片顯示，餐廳單是大廳就至少容納近30人。

▼5月18日 中環酒吧準備19日起重開▼



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【19:21】本港新冠肺炎疫情緩和，第二階段放寬社交距離措施明日（19日）實施，酒吧等場所可重開。有位於中環的樓上酒吧指，雖然只得兩小時，但今晚過午夜12時會率先重開，供朋友與熟客入場慶祝。負責人又指，本周五及六晚的預約亦已爆滿，「一聽到重開就個個都留張枱，準備同朋友輕鬆下」。

不過，他直言現時酒吧的開放時間只能到凌晨2時將影響生意，因為相關限制令到客人「超級無癮」，故預料復業後生意額亦只會得沒有時間限制時的5%至10%。對於有專家料第六波將至，負責人坦言如政府再「一刀切」關閉所有場所，料難以支撐：「可能到時會離開香港去外國發展」。

【19:03】社會近日陸續復常，不過部份尚未打齊針的學童，獲校方通知不可參與畢業典禮。兒童權利委員會於Facebook發帖指，接獲不少公眾查詢關於學校畢業典禮疫苗接種要求，部分學校更有超過三分一的學生不符資格，委員會認為堂食人數等社交距離限制已鬆綁，且所有學生需配戴口罩及每日進行快測，相信已具足夠保障力，可准許相關學童出席畢業典禮，促請當局盡快釐清相關健康指引。

【19:00】雖然本港疫情近日現回升憂慮，但第二階段放寬社交距離措施如期周四（19日）落實，酒吧終可復業，准4人一枱，其他處所如卡拉OK、派對房間、麻雀館等娛樂場所事隔4個多月重開，餐飲處所的宴會活動人數上限亦將由現時的20人提升至120人。

同時，本月31日起亦開始實施第三階段「疫苗通行證」，未接種足夠「針數」人士想屆時仍能進入食肆及重開的處所，剩餘最後兩周時間打針。根據「疫苗通行證」要求，屆時所有12歲或以上市民，必須按政府要求接種三劑新冠疫苗，方能符合「疫苗通行證」的處所要求；又或者，取得醫學豁免證明書或「康復紀錄二維碼」的康復者，半年內可仍可憑該證明出入相關場所。

▼5.19重開599F章表列處所▼



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▼5月18日 西環邨西苑臺一周內第二度圍封檢測▼



【18:35】西環邨西苑臺又再圍封強檢，政府目標是在明日（19日）上午約十時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。當局解釋，審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定繼上星期後再圍封西環邨西苑臺。

【18:15】政府今日（18日）公布，截至周日（15日）的過去一星期，衞生署共接獲28宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中包括兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及兩名分別71歲及92歲女子，當局指沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

此外，衞生署接獲三宗3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及一名11歲男子及兩名15歲男子，他們在接種復必泰疫苗後二至四日內出現胸痛，情況穏定。

▼5月18日 觀塘安泰邨景泰樓圍封檢測▼



【17:35】觀塘安泰邨景泰樓圍封強檢，政府目標是在明日（19日）中午十二時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:30】粉嶺嘉盛苑嘉耀閣圍封強檢，政府目標是在明日（19日）上午約十時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

▼5月18日 疫情記者會▼



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【17:23】觀塘御善私房菜累計26人確診，佔在場49名顧客及員工一半。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，初期調查基於病人提供資料，只短暫停留，最多半小時，患者稱有戴口罩及沒有進食，但後來有新個案稱當時有飲有食，因此當局會綜合了解當日實際活動，並懷疑有個案提供假資料或隱瞞，若證實有隱瞞會跟進。

【17:00】目前最大型群組、上環星月樓有70人染疫，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，當局調查顯示，主要個案是5月7日在星月樓三樓用膳，個案分散，差不多3樓每枱都受影響，估計當晚有超級傳播，可能有超級傳播者。

【16:49】觀塘御善私房菜今日增6宗確診，累計26宗，當局掌握了5月9日晚到該處的人，共有45人及４名員工，大部份已檢測呈陰性。有新增個案透露，在該處與朋友聚會，有食物供應，有除口罩，相信當晚有聚會及飲食，相信因而有爆發。

【16:42】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅稱，社交距離措施逐步放寬後，街上、食肆多了人流，不排除找到爆發個案，現時見到過往數日個案數徘徊200-300宗，但不排除未來會有波動。徐樂堅又指，每日新增染疫者住院個案穩定，約3.7%留院人士屬嚴重及危殆個案，較之前一兩周低。

【16:38】星月樓多5食客及1員工確診，累計個案增至70人，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，全基因排序證實是BA.2.2病毒，基因序列與西環邨西苑臺對比，兩群組基因排序高度相似，差不多一模一樣。至於紅磡馬頭圍道「新旺會桌球雀會」再多1宗確診，涉一名15歲男子，群組累計共16人確診，涉14名食客及2名員工。

【16:37】今日多22宗學校呈報陽性個案，涉19名學生及3名職員，包括４間幼稚園、9間小學及9間中學，患者沒有顯示曾聚集。至於東涌富東商場譚仔雲南米線群組再多3人確診，涉及3名男食客，群組累計共6人確診。

【16:36】再多4名病人離世 東涌富東譚仔群組多3人確診。

【16:31】本港新增329確診，連續兩日重上300宗水平，31宗為輸入個案。

【16:30】政府表示，南區、觀塘區及灣仔區合共有56個地方污水呈陽性，而病毒量相對較高，其中觀塘區佔40個、灣仔區佔12個，南區佔4個。房屋署及當區的民政事務處將會陸續向相關地點的居民、清潔工，以及物業管理員，派發合共約17萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

5月18日污水監測呈陽性部分屋苑



【16:11】明日（19日）將進一步放寬社交距離措施，包括晚市堂食延長至晚上12點，重開酒吧及派對房間等大部分表列處所。派對房間自第五波疫情以來首度重開，連鎖派對房間Party Fun負責人Cyber今日（18日）回到場所清潔，為復業作準備。他指重開消息一出，上周起便有不少客人查詢，並透露首個周末已獲七成預約率。Cyber認為在疫情下，香港人沒法出國旅遊，留港外出遊玩的選擇有限，希望向港人提供一個讓他們放鬆的地方。

▼5.18派對房間重開準備▼



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【15:00】第五波疫情已肆虐近半年，政府明日（19日）將放寬新一批處所營復業，當中包括麻雀館。已提早一周準備復業的香港麻雀娛樂公司，其總經理張家寧表示，麻雀館於兩年半內已一共停業374日，損失已「無法估計」，不理解政府為何仍以兩年前的防疫政策、應對已全民打針的新社會。他期望復業後可坐滿所有麻雀枱，「我諗做到七成半已經要還神喇。」

▼5.17 麻雀館準備重開▼



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【14:57】日本政府計劃5月開始，允許來自美國、澳洲、泰國和新加坡小型旅行團入境，旅客必須完成接種3劑新冠疫苗和購買民間醫療保險，形式為參與旅行社舉辦的小型旅行團。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（18日）表示，今日與日本駐港總領事通電話，留意到日本準備向某些地方開始旅行團，他指香港是日本其中一個旅遊來源地，「香港亦好多人熱切去」，雙方談及疫苗認可等問題，他引述對方承諾向政府反映。

【14:19】2022年DSE文憑試筆試在第五波疫情下結束，最終有44名考生要在竹篙灣應考。考評局表示，有三名考生足足在竹篙灣考了八天，並完成全部六科考試。該局稱，有考生出營後又被列密切接觸者，需要再度返回竹篙灣考試，亦有本為密切接觸者的檢疫考生，最終確診需延長入營期。

有監考人員形容過程十分窩心，稱曾見有考生因在自己房間內不能開窗又無人可交流，竟寧願留在考場冀可身處可開窗的地方，並和考務人員多交談；亦有民安隊隊員見考生即將考完，「淥定杯麵、計準三分鐘」，在完卷後送到考生窗前，貼心照料考生。

【13:05】第五波疫情下長者院舍重災，立法會議員林智遠今（18日）就有關長者的防疫抗疫工作作出書面質詢，包括早前就提升院舍抗疫能力而成立的跨部門工作小組工作、長者長遠的疫苗接種策略及路線圖等。勞工及福利局回應指，經多方努力，院舍整體第一劑接種率已由三月中的55%上升至5月10日的84%，其中安老院的接種率是82%；至於跨部門工作小組，正討論多項措施，為可能出現的下一波疫情做應對工作。

【11:00】第二階段放寬社交距離措施明天（19日）生效，當中宴會人數上限由20人增至120人。婚禮顧問歐惠芳今早於電台節目表示，近日接獲的婚禮查詢增加約三成，有準新人更打算推前婚期，估計有不少人擔心會出現第六七波疫情，希望「速戰速決」。

▼旺角人流變化 2.19晚市禁堂食 VS 4.21晚市恢復堂食▼



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【09:45】疫苗通行證第三階段本月底開始，惟有不少市民仍未接種第三針，而近日專家對於疫苗通行證亦出現分歧。公務員事務局局長聶德權今早（18日）於電台節目《千禧年代》表示，市民要考慮即使年輕人感染後症狀輕微，都會有後遺症，即長新冠，強調生活要復常、早日達通關，高接種率為必須：「要走出疫境打齊三針走不了。」

【08:32】觀塘樂華北邨秉華樓解封，圍封其間 1001人接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼5月16日 金鐘站東鐵線及荃灣線放工人潮▼



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【07:00】第五波疫情爆發後，嚴重打擊物流運輸業，本港各行各業均受到影響，太古可口可樂公司亦不例外。太古可口可樂董事兼總經理楊小慧透露，第五波曾有過百員工確診或檢疫，因晚市禁堂食，食肆相關銷量曾下跌逾三成，當時更為可能發生的封城，制定應變方案。幸好疫情其後緩和，本港經濟逐步復蘇，她對未來抱樂觀態度︰「因為我哋對香港未來飲品市場係有信心，仲有好多空間發展。」

▼太古可口可樂沙田廠房及辦公室▼



港大醫學院周二（17日）更新「即時有效繁殖率」，數值終升破1，代表疫情仍然擴展。

【00:56】進入第六波新冠病毒疫情？酒吧、卡拉OK重開等第二階段社交距離措施放寬前夕，本港疫情在周二（17日）現「雙失」，一方面單日新增328宗確診個案，令維持十日單日少於300宗關口失守，創本月單日新高；港大醫學院編制的「本地個案的即時有效繁殖率」，周二深夜最新數值突破1，升至1.0159，代表一名患者會傳染多於一人，未來確診人數將會上升，是3月5日以來首次失守疫情受控防線。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在周二疫情記者會亦指，現時即時繁殖率大槪為1；但若再上升，表示會有更多社區傳播，或有爆發風險，故市民仍要小心。

▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



+ 2

▼疫苗通行證一覽▼



▼5月11日起強制檢測公告上榜大廈▼



+ 22

▼4月14日 特首林鄭月娥打第四劑科興疫苗▼

