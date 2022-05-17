疫情｜復課後首爆校內傳播 兩同班中學生小息除罩同進食後確診
撰文：江麗盈
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本港今日（17日）新增328宗個案，當中學校呈報20宗個案，共涉及20間學校。在今日新增的學校呈報個案中，當局有一名學生與早前確診的學生就讀同一班別，經調查後，相信是因為他們曾除下口罩、有面對面接觸，屬復課以來首宗校內傳播。
另外，當局昨日公布一所特殊學校有兩名員工確診，同一辦公室內的五名員工須檢疫，其中一位員工今日亦確診，相信亦與他們曾在辦公室內除口罩食飯有關。
▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼
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增20宗學校呈報 涉及20間學校
衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今日學校呈報共20宗個案，涉及20間學校。在今日新增的呈報個案中，其中一名學生與另一位在本月15日檢測呈陽性的學生是同班同學。歐家榮表示，由於同一班房在短時間出現兩宗個案，當局亦擔心班房有爆發，所以深入了解過兩名患者在班房的活動。
同班其他同學昨今快測均陰性 衞生署料班房內無爆發
歐家榮續指，兩名學生互相認識，在小息時，他們曾除下口罩一起進食，有面對面接觸，有可能令傳播出現。但同班的其他學生並無被列為緊密接觸者，歐家榮解釋，因為其他學生都有戴口罩，並做足防護，與兩名患者沒有面對面接觸，加上他們昨日及今日的快測結果均為陰性，所以相信班房內並無爆發，但已要求學校要進行消毒清潔。
▼5月3日 中學復課▼
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一特殊學校辦公室累計三人染疫 員工曾除口罩食飯
另外，一所特殊學校昨日有兩名於同一個辦公室工作的員工染疫，另有同樣在該辦公室工作的五名員工被列為緊密接觸者須接受檢疫，其中一名員工今日快測呈陽性，最後上班日為5月16日，而另外四位仍在檢疫的員工目前檢測結果仍然是陰性。
歐家榮指，這辦公室現時有三名員工受影響，他們都曾在辦公室內除口罩食飯，但他們的日常工作無需接觸學生及教師。
▼5月3日 全港幼稚園復課▼
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