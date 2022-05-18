華富邨、彩盈邨等56個屋邨及樓宇污水呈陽性　派17萬個快測包自檢

本港疫情趨勢止跌回升，今日（18日）新增329宗確診，連續兩日高於300宗水平。政府今日表示，南區、觀塘區、灣仔區等，涉及56個屋苑或屋邨污水樣本呈陽性，包括華富（一）邨、華富（二）邨。當局將陸續向涉事地點的居民、清潔工和物業管理員，派發合共約17萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



5月18日污水監測呈陽性部分屋苑：



政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本作病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的場所可能有隱性患者。

政府續指，南區、觀塘區及灣仔區合共有56個地方污水呈陽性，而病毒量相對較高，其中觀塘區佔40個、灣仔區佔12個，南區佔4個。房屋署及當區的民政事務處將會陸續向相關地點的居民、清潔工，以及物業管理員，派發合共約17萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼5月14日 梨木樹邨桃樹樓圍封強檢▼



+ 1

56個污水呈陽性屋邨及樓宇名稱︰



．南區：華富（一）邨、華富（二）邨、富臨軒及華富閣



．觀塘區：彩盈邨、彩福邨、彩霞邨、一定富大樓、三喜大廈、仁寧大廈、億富樓、堅美樓、多喜大廈、安德大廈、安泰大樓、安祥大樓、安賢樓、定勝樓、定安樓、定業大廈、定業樓、定興大廈、家利閣、富安樓、德基樓、德昌樓、德明樓、捷煌樓、敬華樓、欣榮大廈、永明樓、永盛樓、永英樓、瑞其樓、百富閣、立興大樓、興風樓、華發樓、金和樓、雙喜大樓、七喜大廈、定富街2-2B號、定業街18-22號及定裕坊12-14號



．灣仔區：伊利莎伯大廈、基華樓、文石大廈、駱克大樓、海聯大廈、特麗樓、維新大廈、置景閣、華發大廈、金禧大廈、雅閣大廈及駱克大廈



▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



+ 2

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確測試和讀取結果，並應在讀取結果後立即拍照作紀錄。另外，測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內，放置非必要用品。測試期間亦需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。如家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。