疫苗通行證｜100萬人到期未打第三針　聶德權：要復常三針走不了

疫苗通行證第三階段本月底開始，惟有不少市民仍未接種第三針，而近日專家對於疫苗通行證亦出現分歧。公務員事務局局長聶德權今早（18日）於電台節目《千禧年代》表示，市民要考慮即使年輕人感染後症狀輕微，都會有後遺症，即長新冠，強調生活要復常、早日達通關，高接種率為必須：「要走出疫境打齊三針走不了。」



本港現時三歲以上接種第一針的比率達91.7%。（資料圖片）

347萬人已打三針 周二接種人數不足三萬針

聶德權表示，現時已接種三針的市民有347萬，佔12歲以上人口約51%，僅超過一半，而5月至今第三針已打了28萬針，另外預約接種則有16萬針。他又指，截至上月底，剔除染疫後康復人士，約有100萬人已到期而仍未打第三針，呼籲市民於現時有足夠接種能力，每日可打10萬針的情況下盡快接種，又提到昨日（17日）接種不足三萬針。他補充，本港現時三歲以上接種第一針的比率達91.7%；第二針則達86%。

公務員事務局局長聶德權今日（5月18日）強調生活要復常、早日達通關，高接種率屬必須。（資料圖片/鄭子峰攝）

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回應60歲以下成人免用疫苗通 聶德權：亦有專家認為現時太寬鬆

對於有專家表示疫苗通行證於60歲以下人士間推行欠缺理據，聶德權表示，留意到有英國研究指，在預防出現病徵、預防防重症入院及預防死亡方面，接種第三針足升維持較高的疫苗效果，本港亦有不少專家稱打齊三針的必要、有專家更認為政府現時推行疫苗通行症太寬鬆，相關意見留待專家討論。

即時有效繁殖率升破1 周四放寬社交距離風險增

聶指，本港目前的本地個案即時繁殖率已經超過1，預期明日（19日）進一步放寬社交距離措施後，確診個案或上升，感染風險提高，強調為防疫情反彈，生活盡快復常，市民應盡快完成接種三劑疫苗。

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他續指，根據研究及過去爆發的數據顯示，打齊針後兩款疫苗的保護力高，隨著陸續放寬社交距離措施，近日即時繁殖率有上升，感染風險增加，即使年輕人感染後症狀輕微，都會有後遺症，即長新冠，強調生活要復常、早日達到與內地、國際通關，高接種率係必須，「要走出疫境打齊三針走不了。」

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家居疫苗接種服務推行順利

至於家居疫苗接種服務，聶表示，登記人數超過2.1萬名，超過6,700人已順利接種，當中6,000人打第一針，今星期後計劃已走遍18區，下一循環將進行第二針接種，形容計劃推行順行。他補充，計劃以四星期為一循環，因科興要打三針才算完成接種，將會繼續推行計劃。

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