院舍打針｜院舍長者首針接種率82% 較三月中急升27個百分點
撰文：陳栢麟
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第五波疫情下長者院舍重災，立法會議員林智遠今（18日）就有關長者的防疫抗疫工作作出書面質詢，包括早前就提升院舍抗疫能力而成立的跨部門工作小組工作、長者長遠的疫苗接種策略及路線圖等。勞工及福利局回應指，經多方努力，院舍整體第一劑接種率已由三月中的55%上升至5月10日的84%，其中安老院的接種率是82%；至於跨部門工作小組，正討論多項措施，為可能出現的下一波疫情做應對工作。
13隊私家醫生組織提供院舍外展接種服務
勞福局表示，為讓合適接種新冠疫苗的院友能盡快接種， 截至5月10日， 共有14間醫療機構或組織，包括由13隊私家醫生組織及一隊衞生署公務人員組成的隊伍，以及200多位到診註冊醫生， 負責為約1,100間院舍提供外展接種服務，涉及的醫療人員總數超過700人。
▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼
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院舍整體第二針接種率僅56%
局方續指，經過多方努力，院舍整體第一劑接種率已由三月中的55%上升至5月10日的84%，其中安老院的接種率是82%，而殘疾人士院舍則為89%。兩類院舍同期的第二劑及第三劑整體接種率分別為56%及14%，強調會繼續推動有關工作。
▼第五波頭多間安老院爆疫▼
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跨部門小組將協助改善院舍與各政府部門協調
至於為了加強院舍抗疫能力的跨部門工作小組，局方正討論多項措施，為可能出現的下一波疫情做好準備應對工作，例如改善院舍通風以減低病毒在院舍內散播的風險、加強院舍的感染控制、改善院舍與各政府部門之間協調等，工作小組將會適時公布工作進度。
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