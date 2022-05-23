港大護理學生到暫託中心照顧確診長者　用免沖洗抹身布解決大問題

第五波疫情付公立醫院逼爆，第一間社區隔離暫託中心於彩榮路體育館成立，照顧輕症院舍確診院友。



港大醫學院護理學學士5年級學生陳韻雅及何藹麒就曾到暫託中心協助照顧長者，她們在第5波時見到不論長者及醫護都十分辛苦，作為護理學學生想出一分力。她們更為暫託中心帶入新元素，例如提議引入免沖洗的抹身布，讓不能洗澡的長者可簡單清潔身體。



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看新聞見長者輪候入院情況感到於心不忍

陳韻雅說，第五波疫情時，從新聞等不同渠道見到長者輪候入院的情況感到於心不忍，作為護理系的學生希望可以出一分力，於是決定到暫託中心協助照顧確診長者，而她們的職責便是監察中心內長者的情況，有變數時便立即報告並送長者到急症室。

她提到最印象深刻是暫託中心資源及設備有限，欠缺個人清潔設備，作為一位護士見病人臥床，都會想他們舒服一點，皮膚情況好一點，所以提出了引入免沖洗的抹身布，讓不能洗澡的長者可進行簡單清潔，幫長者在可行的情況下，提升護理質素。

見到病人不太辛苦就滿足 一句話讓病人感滿足

另一位到暫託中心協助照顧病人的學生何藹麒則希望可將學校所學應用，在中心內協助照顧長者。她提到即使家人對她的決定十分支持，難免會有所擔心，但其實當見到病人的時候，心裡面都只會專注如何幫助的他們，見到病人不太辛苦就滿足。

何藹麒說，照顧長者不單要照顧他們生理上的健康，心理健康亦很重要，長者在中心內因防疫不能與其他院友交流，生活十分沉悶，而唯一可以說話的對象便是醫護人員，所以一句簡單的寒暄，例如「今日啲嘢啱唔啱食？」，都可令長者感到受人重視。她提到有一次安排一名長者與外面的妻子視象對話，令他的心情變好。

港大用VR技術讓學生感受病人感觀

對於暫託中心的工作，她們從未擔心會應付不來，因之前有到老人院實習的經驗，而且護理學院有模擬學習，用機械病人訓練如何應對病人的各種情況及要求。港大李嘉誠醫學院護理學院副教授及護理學士及菁英領袖培育專修組別課程總監王文炳表示，校內的機械病人可模擬各種的生命徵象，亦設計了近百案例讓學生練習；又認為對護士而言同理心十分重要，校方會運用VR技術讓學生感受病人的感觀，以培養同理心。

港大的護理學系一直是JUPAS中最受歡迎的課程之一，而學科QS僱主聲譽（按學科）由2019年至2022年一直保持全港第一。王文炳指有熱誠想投身護理行業的學生都歡迎報讀，他亦出護理學系着重學生的溝通能力、人際關係、熱誠及洞察力，面試時可盡量突出以上的特質。

▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼

