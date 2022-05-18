調查指第五波接種率升近60個百份點　學者：意願與打針冇必然關係

疫苗接種率一度低迷，政府及後推出多項措施作催谷，包括疫苗通行證。 香港理工大學就此進行研究，調查了逾千名市民接種疫苗的意願，理大應用社會科學學系副系主任甄秋慧今早（18日）於電台節目《千禧年代》表示，發現市民的接種意願與最終有否打針沒有必然關係，當中長者接種意願高惟結果卻不同，建議可加強對其家人解說。



甄秋慧表示，調查追訪逾1,000名受訪者，發現市民於第四波時，對打針與否猶豫程比例較高，惟到了第三階段，即第五波期間，受訪者接種率由24%上升至80%，增加56個百分點，主要原因是爆發高峰期市民較為緊張，希望藉此保護自己，惟她強調，結果亦反映「意願與真係打唔打針無必然關係」。

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較年長上班族男士、曾經歷過沙士有較高接種意欲

她續指，除了逾五成已接種疫苗的受訪者指因工作需要而打針外，若果身邊有家人或朋友接種、對政府以及醫療系統有較大信心的人士，一般都願意打針，另外，自己曾感染、大廈有確診個案都有影響。她又提到，較年長的上班族男士，曾經歷過沙士亦有較高接種意欲，普遍而言，疫情發展、衡量自己風險有多大，是較影響接種的原因。

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建議政府加強對長者家人解說 以提高接種率

至於疫苗通行證能否提升市民接種意向？她表示，由於疫苗通行證推行時間與第五波十分接近，難以判斷「邊個係雞，邊個係蛋」，未能分出主因。她又指，對於公眾宣傳從來都是愈多愈好，而研究三個階段中，長者的接種意願都高，但結果卻不一樣，建議政府應增加與家人解說，因身邊人對接種意願影響較大。