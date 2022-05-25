迪士尼城堡煙花匯演六月中回歸 每周上演四至五場 全長約20分鐘
撰文：何瑞芬
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經過四年的等待，香港迪士尼樂園煙花匯演終於回歸！香港迪士尼樂園今日（25日）宣布，由6月中起，「奇妙夢想城堡」將加入「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演，每星期演出四至五場，揉合燈光、激光、噴泉、火焰及煙花效果，並配合迪士尼受歡迎的角色、故事及樂章，再度交織出如夢如幻的魔法之旅。
迪士尼城堡煙花匯演測試圖片
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香港迪士尼樂園自2018年元旦晚上，在昔日睡公主城堡進行最後一次煙花匯演後，已相隔逾四年未再在城堡舉辦煙花匯演。迪士尼今日宣布，將於6月中開始新城堡的夜間匯演，視乎情況每星期會上演四至五場煙花匯演，每場開始時間定於晚上7時半或8時半開始，全長約20分鐘。
迪士尼表示，匯演共分七個章節，包括人生六個不同階段的重要章節及最終章，並以近40個迪士尼及彼思動畫製作室的經典故事，和約150個迪士尼朋友的情節築成。
▼2018元旦迪士尼樂園城堡煙花停止前最後演出▼
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城堡前年完工 因疫情未能重啟煙花匯演
「奇妙夢想城堡」於前年疫情期間的暑假完成工程，惟因防疫措施、及經營成本等原因，而未能在完工後重啟煙花匯演。香港迪士尼樂園去年亦表示，將在今年起為「奇妙夢想城堡」加入新元素，並推出全新登場的夜間城堡匯演，透過迪士尼各款經典角色及故事片段與膾炙人口的樂章，再加入燈光、激光、噴泉、火焰以及煙火和煙花效果等， 制作一段段新構思的晚間匯演。
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