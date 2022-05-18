強制檢測｜共40幢大廈　涉學生城大宿舍滙豐業昕堂、啟德煥然壹居

食物及衞生局今晚（18日）公布強制檢測公告，有40幢大廈上榜，其中包括香港城市大學學生宿舍滙豐業昕堂。屯門富健花園及牛頭角得寶花園等有2幢上榜。另外，觀塘順利紀律部隊宿舍4座、牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座的居民都需要接受強制檢測。



其他上榜大廈有啟德煥然壹居H2座、大圍雲疊花園1座、太古城廬山閣、土瓜灣傲雲峰7座及鰂魚涌海光苑I座等。公告列明，任何人士曾在5月12日至18日期間曾身處表列大廈內超過兩小時，都須在19日、20日之內接受核酸檢測。



▼5月18日強制檢測公告▼



政府今晚（18日）將40個指明處所納入強制檢測公告，公告列明任何人士於5月12日至18日期間，曾身處40幢大廈之一並逾2小時的人士，須在明日或後日（19日或20日）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

屯門富健花園及牛頭角得寶花園「打孖」上榜

名單中，屯門、牛頭角及觀塘都分別各有3座大廈上榜，包括屯門富健花園5座及7座、富泰邨秀泰樓；牛頭角得寶花園E座及F座、淘大花園P座；觀塘祥和苑和健閣、順利紀律部隊宿舍4座、通明街7號光明大樓；粉嶺則佔有2幢，分別是嘉福邨福樂樓、綠悠軒3座。

港島區方面共有6座，包括鰂魚涌海光苑I座、太古城廬山閣、柴灣藍灣半島3座、柴灣富景花園 10 座、香港仔田灣邨田康樓及鴨脷洲利東邨東昇樓等。

▼5月18日 部份強制檢測上榜大廈▼



+ 3

政府表示，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

另外，政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種2019冠狀病毒病疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

5月18日 政府於各區向公眾提供服務的流動採樣站：



+ 7

市民只需在24小時預約系統提供簡單的個人資料，預約系統顯示各中心未來兩周的預約情況，便利市民計劃及選擇合適地點和時段進行檢測。中心會優先為已預約的市民提供服務。截至今日（18日）下午6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。市民亦可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。