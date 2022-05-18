部份學校拒未打齊針學童參加畢業禮　兒童權利委員會籲教育局釐清

社會近日陸續復常，不過部份尚未打齊針的學童，獲校方通知不可參與畢業典禮。兒童權利委員會於Facebook發帖指，接獲不少公眾查詢關於學校畢業典禮疫苗接種要求，部分學校更有超過三分一的學生不符資格，委員會認為堂食人數等社交距離限制已鬆綁，且所有學生需配戴口罩及每日進行快測，相信已具足夠保障力，可准許相關學童出席畢業典禮，促請當局盡快釐清相關健康指引。



兒童權利委員會今日於Facebook指，兒童的疫苗接種要求近日才作出修改，部分學校甚至有超過三分之一學生未能達到已接種兩劑疫苗的要求而不能參與畢業典禮。委員會形容此情況極不理想，「更會為學童的校園生活最終章蒙上陰影。」

委員會：畢業禮要戴口罩、無飲食 已有足夠保障

委員會又提到，社交距離限制近日獲得放寬，如可在食肆內八人一枱用餐，認為畢業典禮同可作出妥善的座位安排。委員會續指，參與人士均需配戴口罩，現場亦不會提供飲食，加上所有學生需要每日接受快速測試，「相信已有足夠的保障讓學童在安全的情況下參與畢業典禮」，促請教育局盡快釐清學校舉辦畢業典禮的健康指引，以安撫學童和家長的焦慮。

兒童權利委員會表示，兒童在疫情下身心深受影響，特別是他們長時間不能回校上課和使用公園及休憩設施。學校和教育局的理解及支持對學童渡過難關十分重要，「我們希望教育局可以作出妥善安排，讓所有學童都能參加於他們的畢業典禮。」

教育局於四月中發布《預防 2019 冠狀病毒病學校健康指引》，當中列明倘學校舉辦大型集體活動，如家長日、開放日、校園參觀、陸運會或水運會等，當局只容許已完成接種兩劑疫苗並逾十四天的學生參加。（資料圖片）

翻查資料顯示，教育局於四月中發布《預防 2019 冠狀病毒病學校健康指引》，當中列明倘學校舉辦大型集體活動，如家長日、開放日、校園參觀、陸運會或水運會等，當局只容許已完成接種兩劑疫苗並逾十四天的學生參加，並應確保足夠的社交距離，及緊遵各項防疫措施。假若學校舉辦畢業禮，則必須盡量縮短典禮時間、減少安排表演活動、並根據場地或教育局相關指引要求（包括限制入場總人數等），但未有特別列明一定要參加學童打針。