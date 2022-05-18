爆疫御善私房菜疑違規　退休海關總關員任大股東　董事拒回應問題

觀塘成業工業大廈御善私房菜爆出疫情，多名於5月9日傍晚到訪的人士染疫，截至周三（18日）已有26人確診。衞生署追查後發現，涉事餐廳疑無牌經營食肆及舉辦試食會，導致爆疫。

《香港01》發現，一名退休海關總關員有份經營御善私房菜。記者亦聯絡到該餐廳的一名董事，他稱不知道私房菜的經營情況，未回應其他問題並匆匆收線。

御善私房菜過去亦曾舉辦過多人聚餐，有相片顯示，餐廳單是大廳就至少容納近30人。



觀塘工廈「御善私房菜」爆疫，至今累計26人中招。（資料圖片／黃煦緻攝）

爆疫初時，涉御善私房菜的確診個案向衞生訪護中心稱，曾於私房菜餐廳短時間逗留，購買杏仁餅及凍肉，但在衞生署追查下，發現當晚曾40人訪餐廳，並有人舉行慶功及試食會。

不容許堂食 個案轉介食環署跟進

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮18日於疫情記者會上，指御善私房菜是「會所格局」，僅有食物製造廠牌照，並已將個案轉介食環署跟進，疑人違規經營食肆導致爆疫。

翻查御善私房菜的社交平台的相片，過往曾有人於該餐廳舉辦聚餐，單是大廳至少容納了近30人。（網上圖片）

食環署回覆傳媒時，曾確認御善私房菜持食物製造廠牌照，但記者翻查食環處網站的持牌食物業處所名單，並未見御善私房菜或其成業工業大廈地址的紀錄。

翻查御善私房菜的社交平台的相片，該處所的大廳至少可擺放兩張大圓桌，處所內亦有其他房間。過往曾有人於御善私房菜舉辦聚餐，相片顯示，單是大廳至少容納了近30人，菜式有鮑魚、龍蝦、鵝肝等。

退休總關員任大股東 曾因社會事件獲特首頒獎狀

御善私房菜於去年11月成立，並有三名股東，當中兩人兼任董事，其中一人為梁念基（Leung Nim Kei Nigel），他亦是餐廳的大股東。

翻查資料，梁念基一名退休海關總關員，2020年6月曾獲特首頒授香港海關長期服務獎章第三加敍勳扣，即當時已服務滿33年。他在同年10月，亦獲特首頒發行政長官公共服務獎狀，當時的公告指他執行與社會事件相關工作時，表現出色，故頒獎狀以示嘉勉。據海關出版的刊物《海鋒》，梁念基於2020年9月至去年2月間退休。

▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



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御善私房菜另有一名無出任股東的董事梁卓恒，他從事保險業，現職一間保險機構的行政總監，為百萬圓桌會會員。

董事拒回應事件

記者曾致電梁卓恒了解私房菜的經營情況，他只表示「不知道」，又拒確認董事身份，稱「唔講住」後便匆匆收線。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮18日指，相信私房菜餐廳當晚有聚會及食物供應，又懷疑有個案提供虛假資料或隱瞞。（廖雁雄攝）

衞生防護中心15日公布，翻查「安心出行」紀錄，觀塘成業工業大廈1樓12室御善私房菜涉至少9宗確診個案，疑出現爆發。患者均於5月9日傍晚5時後到場，有個別人士稱僅逗留短時間，購買杏仁餅及凍肉。御善私房菜亦於社交平台指收到衛生署通知，需暫停營業。

記者同日曾到御善私房菜的成業工業大廈單位視察，曾按三次門鐘亦無人應門，惟門內傳出談話聲。據了解，御善私房菜前身為「知己私房菜」，同層其他食肆的員工表示，該店由於是以訂座形式經營，「間唔中有客人先開門」。

衛生署跟進懷疑有個案提供虛假資料或隱瞞

涉御善私房菜的確診個案繼續上升，衞生署翌日公布，追蹤辦翻查閉路電視記錄，發現當日有40人到訪御善私房菜，現場有幾張桌子、廚房，亦附有麻雀及唱K設施。

至17日，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於疫情記者會指，有個案透露當晚於該處所內聚會、進行工作會議，亦有個案透露當晚曾進食，有慶功及試食會，而該餐廳只有食物製造廠牌。御善私房菜同日晚上，亦於社交平台上傳多張身穿防護衣人士於餐廳進行消毒的照片，並稱「全面消毒」。

歐家榮18日再指，綜合所有個案資料整合，相信私房菜餐廳當晚有聚會及食物供應、其間多人除下口罩，又懷疑有個案提供虛假資料或隱瞞。他指，如發現有人向衞生署提供虛假資料，一定會作出跟進。