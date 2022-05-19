520｜「我愛您」好意頭兼應境　402對新人結婚創四年新高

明天是5月20日，不少新人取其「我愛你」諧音，趁機「拉埋天窗」，適逢第二階段放寬社交距離措施今起生效，可謂「喜上加喜」。根據入境處最新數字披露，共有402對新人擬於明日（20日）登記結婚，是2019年以來的新高，更較前年的4年低位146宗，大幅增加約1.75倍。



根據入境處最新數字披露，共有402對新人擬於明日登記結婚。（資料圖片／張浩維攝）

5.20有263對新人安排婚姻監禮人完婚

入境處回覆指，已遞交擬結婚通知書並打算於明天登記的申請共錄得402宗，倘全部準新人明日如期赴會，勢將創4年新高；去年及前年的「520」，婚姻登記宗數各為212宗及146宗，而未受疫情影響的2019年，則有269對新人於「520」當天「拉埋天窗」。



明日結婚的402對新人中，有136對擬於婚姻登記處進行，另有263對新人表明會安排婚姻監禮人，另有三對新人申請於特許禮拜場所結婚。

第二階段放寬社交距離措施今（19日）起生效，餐飲處所堂食時間延長至晚上12時，宴會活動人數上限亦由20人提升至120人，意味新人將可重新計劃擺酒，並大排筵席。