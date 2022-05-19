上環譚仔三哥爆疫　五食客染疫　四人曾於「宏思」上課但互不相識

本港新冠疫情未止，今日（19日）新增291宗確診個案。繼早前多間食肆出現個案後，衞生防護中心再發現上環譚仔三哥米線分店爆疫，合共有5名食客中招，分別坐在餐廳不同位置。中心進一步發現，其中有4名中招食客，於上環一間名為「Benchmark 宏思」的培訓中心一同上堂，但互相不太認識。

當局又指，「宏思」有部份學生曾透露，上堂時有機會除口罩。而調查亦發現，同班亦有另一宗個案，但該患者未去過上環譚仔三哥米線。中心將調查涉事譚仔三哥分店或「Benchmark 宏思」是爆發源頭。



▼5月19日 上環譚仔三哥分店疑爆疫▼



全部患者已打針

衞生防護中心公布上環譚仔三哥米線分店多名食客染疫，涉事分店位處皇后大道中「338 Apartment」地下。餐廳至今共發現5宗個案，涉及3男2女，全部已打針，年齡介乎26至57歲。

5名患者同於5月13日下午4時半至6時曾光顧涉事餐廳，進入食肆時間約為下午4時28分至5時03分，五人均出現輕微徵狀，在5月15日至18日發病，並在5月16日至18日快測陽性。

▼5.18派對房間重開準備▼



+ 2

五人不認識、坐不同位 當中四人曾一同上課

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮形容，五人「唔係話好熟或者認識」，在餐廳坐在不同餐桌，同行用膳的其他人並無染疫。

歐又指，當中四人在「Benchmark 宏思」一同上課，雖然是同班同學，但互相不認識，培訓中心地址為上環西區電訊大廈13樓。患者上課日子是5月11至15日，每日上午11時至晚上11時，同班有40名學生；而餘下的一名患者則稱，不認識另外四人。

▼5月19日 培訓中心「宏思」疑爆疫▼



+ 2

不排除上堂或食肆有傳播 學員報稱上堂時有機會除口罩

歐家榮表示，由於發現群組，故不能排除患者在上堂或食肆有傳播，由於食肆要脫下口罩進食，故相信較大可能在食肆傳播。不過，當中四名患者有5日曾一起上課，有部份同學亦曾透露上堂時有機會除口罩，故不能排除在課堂內傳播的可能性。

歐表示，調查時亦發現，患者在「宏思」的同班學員中，亦有另一宗個案，涉及一名35歲男士，他在5月16日發病，同日快測陽性。不過，該個案則未有到涉事譚仔三哥分店。

▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



+ 2

歐家榮表示，為謹慎起見，會將「宏思」及涉事的譚仔三哥分店納入強檢通告，受檢人士包括在5月13日下午4時半至6時，曾去過上環譚仔三哥米線的人士；以及5月11日至15日曾在「宏思」逗留超過兩小時人士。

歐又指，中心會到食肆採集環境樣本，並會向食肆取資料，要求食客強制檢測。同時已聯絡「宏思」，要求相關同學及職員做核酸檢測，以調查在譚仔三哥或培訓中心出現爆發。

▼5月18日 中環酒吧準備19日起重開▼

