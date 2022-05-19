新冠後遺 ｜港大全球首發可致嚴重骨質流失　康復後續增骨折風險

長新冠後遺症引發的長期健康問題惹關注，有康復者持續出現骨痛或腳痛不適，香港大學醫學院一項研究成功解破痛症之謎，全球首次發現感染新冠病毒可致嚴重骨質流失，增加康復者患上骨質疏鬆或骨折風險。研究團體在感染新冠病毒的敘利亞倉鼠發現，可導致長骨及椎骨等部位內的小梁骨結構，出現20%至50%的嚴重骨質流失，更在染疫第60日已完全康復情況下流失仍持續。相關研究結果已在國際學術期刊《自然通訊》發表。



由港大醫學院臨床醫學學院楊偉國教授和陳福和醫生共同領導的研究團隊，為了解新冠病毒對骨組織代謝的影響，研究團隊在敘利亞倉鼠模型鼻內注入新冠病毒，並收集牠們受感染後的骨組織樣本。通過三維微米級計算機斷層成像技術，團隊發現感染新冠病毒會引起長骨及椎骨等部位內的小梁骨結構，出現20%至50%不等的嚴重骨質流失。

感染新冠病毒的倉鼠（圖右）在股骨的小梁骨（白色箭頭）密度低於未感染病毒的對照組（圖左）。

研究發現急性感染所引起的骨質流失，更會持續較長時間。研究進一步發現骨質流失與因感染新冠病毒誘導的細胞因子失調有密切關係。這種病理上的骨質缺乏與破骨細胞（一種負責骨組織吸收的細胞）的炎性息息相關；由感染新冠病毒引起的細胞因子失調不單影響破骨細胞分化，更在骨骼組織中引起促炎症反應，增強其促進破骨細胞生長的影響。

以接近人類感染狀況敘利亞倉鼠作模型 港大：需持續跟進

是項研究是全球首次利用接近人類感染新冠病毒狀況的敘利亞倉鼠模型，研究新冠病毒對骨組織代謝的影響。研究結果證明，新冠病毒引發的病理性骨質流失可能是一種被忽視的併發症，未來需要持續跟進。

新冠病毒對手及腳長骨影響較大

負責有關研究的楊偉國教授表示，研究發現新冠病毒對手及腳的長骨影響較大，可引發較高比率的骨質流失，對腰骨等椎骨的影響則較細。研究又顯示在感染初期的炎症期流失較嚴重，但到染疫第60日倉鼠已完全康復，骨質流失仍未停止。

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楊偉國：曾有康復者大腿骨骼持續痛楚 或與骨質流失有關

楊偉國稱，曾有40、50歲的康復者在覆診時稱，大腿位置的骨骼持續痛楚，相信或與嚴重骨質流失有關，故呼籲有相關症狀的康復者要注意。已有骨質疏鬆問題的長者在康復後，或會出現「疊加」情況，加劇原本的骨質流失問題，骨折風險亦會相對提升。未來會研究可否透過藥物，阻止染疫後的骨質流失。