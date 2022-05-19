劏房戶搬遷難付按金　社福機構推搬遷支援　免息貸款8000元

居於工廈劏房的單親媽媽簡女士，收到政府發出的遷拆令，要在14日內搬離工廈單位，時間緊迫下要找新的居所，又因過去收入不穩定難以支付俗稱「兩按一上」租樓按金，令她非常徬徨。



簡女士後來在社工幫助下，申請香港聖公會麥理浩夫人中心「煥居」計劃下的搬遷支援基金，在一星期內借到一筆8,000元的免息貸款，與女兒搬離工廈劏房，「真係好好彩，一星期已經申請到，係及時雨。」



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首推劏房戶搬遷支援基金 上限可借8,000元

香港聖公會麥理浩夫人中心在周大福慈善基金資助下，於2017年推出「煥居」計劃，當中包括為居於不適切居所的低收入人士提供搬遷支援基金，低收入人士可申請一筆上限為8,000元的免息貸款，成功申請者須在搬遷安頓後第4個月開始，分10個月還款。截至2022年5月19日，該機構共批出16個申請，貸款額合共約12.6萬元。

香港聖公會麥理浩夫人中心在周大福慈善基金資助下，為居於不適切居所的低收入人士提供搬遷支援基金。（香港聖公會麥理浩夫人中心提供）

劏房戶稱搬遷最難要付「兩按一上」租約按金

該機構今日（19）亦發布「香港劏房戶搬遷支援金試驗計劃」評估報告，提到當劏房戶搬遷時，現時「兩按一上」(兩個月按金加一個月上期、相等於3個月租金)的租約按金制度會影響他們的決定。報告續指，有受訪者表示居住的劏房有滲水問題，部分電器因而損壞，甚至出現過漏電的事故，但因無足夠儲蓄支付按金，只好繼續在環境惡劣的劏房繼續居住。另有受訪者表示，他居住的劏房有水管爆裂不能再住，但又無力支付「兩按一上」搬走，如無搬遷支援基金，或要露宿街頭。

而搬遷支援基金這類「小額借貸計劃」能與劏房戶分擔搬遷支出，令他們有能力搬到更好居所。相關的搬遷支援基金亦可彌補其他緊急支援或津貼申請需時、不能重複申請的缺口。

簡女士在2019年底收到遷拆令，要在14日內搬離工廈單位，因為有搬遷支援基金，才順利搬遷。（香港聖公會麥理浩夫人中心提供）

單親媽媽收遷拆令 指8000元貸款如及時雨

簡女士是單親媽媽，2019年因其他劏房租金高昂，無奈下與女兒入住工廈劏房，但入住兩、三個月後遇上屋宇署派員巡查，後來她更收到遷拆令，要求她14日內搬離工廈單位。簡女士說，由於工作不穩定，月入不到一萬元，約一半用來交租，每月難有餘錢，但又要在14日內搬離工廈單位，一邊又要忙著找新居所，更擔心根本支付不到按金，「真係好徬徨。」

在社工協助下，簡女士在2019年底申請搬遷支援基金，在一星期內成功獲批8000元貸款，「好好彩，一星期已經申請到，係及時雨。」她靠這筆貸款，同時問朋友借款，加上手上約5000元的資金，與女兒搬到新居所。

報告指，有劏房戶認為自己對租務資訊認識不及業主。（資料圖片／張浩維攝）

為孩子搬遷 許先生：渡過難關再慢慢還款

另一個案許先生一家四口原本居住的劏房要共用廚廁，人多而且衞生環境較差，不時有老鼠、曱甴出沒，他的小兒子年僅幾歲，有時會追著老鼠、曱甴玩，令他和太太非常擔心，為了孩子有更好的居住環境，他在2020年8月申請搬遷支援基金，搬到另一個居所，除了用這筆貸款支付按金，他亦添置了電磁爐。

許先生說，當時亦有申請其他緊急支援，但審批需時，在搬遷時亦只得搬遷支援基金已批出。他續指，申請貸款最主要是想先渡過難關，其後可以慢慢還款。

許先生(左)表示，是希望孩子有更好的居住環境才搬遷，申請搬遷支援基金主要是想先有一筆錢渡過難關。（香港聖公會麥理浩夫人中心提供）

姚松炎：屬幫低收入人士改善生活的微借貸

紐西蘭奧克蘭大學商學院副教授姚松炎指，搬遷支援基金屬於一種微借貸，但在本港用於幫助低收入人士改善生活的微借貸並不常見，認為相關計劃算是一個突破。他續引述多地的微借貸例子，其中紐西蘭向低收入人士提供的微借貸更設有三級，涉及不同金額；另外在墨西哥更有些微借貸是助人建屋。

冀政府參考經驗 推出劏房戶搬遷支援計劃

該機構指，搬遷支援基金不能取代其他的緊急支援或津貼，但不少劏房戶並非想申請一些不用還款的資助，只是想有一筆錢幫助他們渡過難關，搬遷支援基金正好符合到他們需要。該機構續建議，政府可參考今次試驗計劃及外國的經驗，推出劏房戶搬遷支援金，為他們提供小額貸款。