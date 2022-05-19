星月樓多3人中招　累計73人染疫　衞生署揭3大通風問題釀超級傳播

本港疫情繼續低位橫行，多個感染群組繼續擴大，上環星月樓再增三人確診，累計73人染疫。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，店內通風系統故障，致鮮風量不足，且未有開啓所有空氣清新機，另洗手間抽氣亦有問題，終致店內空氣欠流通，倘有超級傳播者時，易造成大爆發。

觀塘御善私房菜亦添三人染疫，累計29人確診。歐家榮表示，御善私房菜有兩人尚未完成檢測，將會再向其發出強檢令，未依從者將屬違法。



▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼



星月樓染疫人士涉62名食客及11名員工

本港今日新增291宗個案，其中，於母親節前夕（7日）爆疫的上環星月樓，則再添三名食客確診，相關人士於前日檢測樣本呈陽性，當中兩人有輕微徵狀。群組內所有人士已完成化驗，累計73宗染疫，涉及62名食客及11名員工，發病日期介乎本月8日至14日。

機電署揭通風系統故障、空氣清新機沒開盡、洗手間抽氣有問題

歐家榮指，衞生署早前聯同機電署人員到訪星月樓巡視，或因店內通風系統出現故障，鮮風量不足，且空氣清新機亦未有「開晒」，另洗手間抽氣亦有問題，故當晚空氣流通或室內狀態不太理想，當出現超級傳播者時，易造成大爆發。他提到，已要求星月樓作出改善，署方將會再次巡視。食環署指引有就衛生及抽風等作出建議，政府亦會不時作出巡查，以檢視有否需要更新指引。

▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



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觀塘御善私房菜增三名訪客確診

位於觀塘的御善私房菜感染人數續增，再新增三名訪客確診，群組現時累計29人染疫，部分患者無病徵，其餘則分別於本月11日至17日發病。另有17人已取得陰性樣本，一人則是康復者，無須化驗。



歐家榮指，當局已完成調查，暫知當晚共有49人參與聚會，每人逗留時間有長有短，部分訪客有除下口罩，故相信當日應有超級傳播者構成傳播，目前尚餘兩人未按指示進行核酸檢測，衞生署會向其發出強制檢測令，並要求盡快完成，否則會違法。

仍在調查是否有人提供虛假資料或隱瞞

衞生防護中心昨透露，懷疑有個案提供虛假資料或涉嫌隱瞞，歐家榮今日指，現時仍在調查當中，如有證據會轉交執法部門，由於涉及檢控執法，不方便交代詳情。

歐家榮另公布，再有新增食肆群組，涉及位於上環皇后大道中336至338號地下的譚仔三哥米線入累計五名食客感染。紅磡新旺會桌球室及東涌富東廣場譚仔雲南米線群組則暫無新增個案。

▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



▼5月18日 中環酒吧準備19日起重開▼

